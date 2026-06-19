CaixaBank y Grupos Acción Local La Rioja reconocen ocho iniciativas emprendedoras a través de 'Tierra de Oportunidades' - CAIXABANK

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, la Asociación Centro Europeo de la Información y Promoción del Medio Rural en La Rioja (CEIP Rural), la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA) y la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Oriental han entregado este viernes los premios de la convocatoria de emprendimiento rural 'Tierra de Oportunidades' con el reconocimiento a ocho proyectos de la comunidad autónoma.

Esta iniciativa conjunta persigue impulsar la actividad económica, crear empleo y fijar población en los entornos rurales de todo el territorio riojano.

Los ocho proyectos premiados en esta edición 2026 han sido:

Verónica Muñoz Colina, por 'Diverti-Conecta' (San Vicente de la Sonsierra)

Pablo Cruz Forcada, por 'Fisioterapeuta a domicilio' (Rincón de Olivedo)

Retorno Tirón S.L., por 'Tomatirón' (Tirgo)

Javier Martínez-Losa por 'Proyecto La Rural' (Arnedillo)

Ayelen Correa, por 'Aula Musical' (Berceo)

Greta Alfaro Yanguas, por 'Proyecto Artista Visual' (Cornago)

Raquel Sáenz Blanco, por 'Rebaños de Fuego' (Jalón de Cameros)

Alejandro Hugo Gamba, por 'Naquela Alojamiento Rural' (Castroviejo)

El acto de entrega, celebrado esta mañana en Bodegas Casa La Rad, en Ausejo, ha contado con la presencia del responsable de Acción Local de la Territorial Ebro de CaixaBank, Jorge García Cabanes, así como la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos; el director general del área, David Martín Civera; representantes de los Grupos de Acción Local de La Rioja y resto de autoridades.

Durante el acto, se ha destacado "el potencial de crecimiento, la sostenibilidad y la capacidad de generar innovación de estos proyectos, que demuestran que el talento no tiene código postal y que el entorno rural de La Rioja está más vivo que nunca".

Igualmente, se ha hecho hincapié en "la alianza estratégica entre CaixaBank y las tres entidades de desarrollo de la región (ADR La Rioja Oriental, CEIP Rural y ADRA) para dotar de herramientas reales a quienes deciden apostar por el territorio".

Las ocho iniciativas seleccionadas se incorporarán de inmediato al concurso formativo nacional 'El reto de Tierra de Oportunidades' de CaixaBank, desarrollado en colaboración con la empresa social Rural Talent.

En este certamen participarán junto a más de 200 emprendedores (de un total de 430 candidaturas presentadas al programa) de todo el país para visibilizar sus propuestas, compartir estrategias y optar a nuevas mentorizaciones y reconocimientos económicos en la gran final nacional.

Cada una de estas iniciativas recibirá un premio de 1.000 euros. El programa cuenta con una aportación global de 20.000 euros por parte de CaixaBank en la región, la cual no solo financia estos galardones, sino que también sustenta un plan de dinamización y formación que impactará en un mínimo de 50 emprendedores riojanos, ofreciendo 30 horas de acompañamiento especializado para fortalecer sus modelos de negocio.

'Tierra de Oportunidades' de CaixaBank es un programa de Acción Social CaixaBank que nace con el objetivo de apoyar el emprendimiento, crear empleo y ofrecer oportunidades de futuro en el entorno rural.

La entidad ayuda directamente a los emprendedores detectando su potencial y ofreciendo premios económicos, formación y acompañamiento con el apoyo fundamental de los Grupos de Desarrollo Rural y la colaboración de entidades como Rural Talent, MicroBank y AgroBank.