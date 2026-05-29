Calahorra acoge una reunión sobre el sector hortofrutícola riojano

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LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Recientemente ha tenido lugar una reunión sobre el sector hortofrutícola en la Cooperativa El Raso, de Calahorra. Al inicio de la misma se saludó a la alcaldesa y a la concejala de agricultura calagurritanas, para producirse después el intercambio entre la consejera Noemí Manzanos, la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y miembros de las direcciones de El Raso y de la Unión de Agricultores.

La hortaliza producida en la ribera riojana del Ebro, de una altísima calidad y con un prestigio reconocido internacionalmente, en ocasiones tiene unos precios que no son los adecuados para los agricultores. Para revertir esta situación, desde los agricultores se pidieron facilidades para el cultivo en regadío de estas orientaciones productivas, facilitar al máximo las inversiones necesarias (invernaderos, riego, trasformación y procesamiento del producto, comercialización, trasporte, etc.), un apoyo técnico suficiente y promoción de los alimentos de altísima calidad que se producen en las huertas riojanas. Las tres partes presentes en la reunión coincidieron en la necesidad de aumentar el valor añadido de la verdura para consumo en fresco, que tanta fama ha dado a la verdura de Calahorra y localidades cercanas.

Durante la cita se resaltaron las dificultades que tienen los pequeños agricultores a la hora de comprar terrenos para hacer sus fincas mayores y más productivas, mientras que otros agentes sí lo consiguen sin tanto esfuerzo. También se alertó de la preocupación entre los agricultores por la posible pérdida de calidad del regadío del Cidacos cuando se ponga en marcha la captación de agua para boca. La disminución del caudal supondrá un aumento de la salinidad por la mayor presencia de agua procedente de las pozas de Arnedillo.

Ante el "creciente problema de la falta de mano de obra" para el campo, se recordó que la mayoría del regadío de la huerta riojana sigue siendo muy antiguo, por lo que es prioritario potenciar su modernización, a la que se deben añadir concentraciones parcelarias por zonas para hacer las explotaciones más rentables. Es la única forma de avanzar en la mecanización para poder acceder al mercado de la hortaliza para industria, como ya se hace en zonas limítrofes que son más competitivas.

Sobre la formación agraria, en los últimos años se ha perdido toda la investigación en cultivos hortícolas que se hacía en La Rioja mediante el antiguo CIDA. A este respecto se apostó por potenciar la colaboración con institutos de estudio de provincias limítrofes, donde sí se han mantenido las líneas de investigación en hortícolas.

Respecto a los campos demostrativos, "se denunció su excesiva carga burocrática y se demandó no cargar todo el peso de la divulgación en las iniciativas propias de los agricultores. También se reclamó la creación de un ciclo formativo de FP sobre horticultura y champiñón en Calahorra".

Así mismo se solicitó la intermediación de la Consejería para la aprobación de tratamientos fitosanitarios con drones. Actualmente están prohibidos, "pero que pueden ser de gran utilidad cuando sea imposible acceder a las fincas por lluvia o riegos".

Desde la Unión también se había trasladado en reuniones previas a la Consejería "la preocupación del sindicato porque las ayudas anunciadas por el incremento de costes derivado de la guerra en Irán no contemplen la especificidad del sector hortícola: El cálculo de las ayudas por hectárea perjudica a un sector que trabaja con poca superficie de cultivo en comparación con los agricultores de extensivo".

En esta línea, la Unión y El Raso se comprometieron a realizar estudios de costes en explotaciones hortícolas de mediano o pequeño tamaño, de manera que se disponga de información del impacto por hectárea del aumento de costes en la huerta riojana.

Tras la cita, desde la UAGR-COAG se califica la reunión como productiva y satisfactoria, quedando la organización a la espera de que tenga en cuenta todo lo tratado