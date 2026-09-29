Calahorra amplía el proyecto de refugios climáticos y concreta inversiones para el Plan Calahorra Impulsa

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CALAHORRA (LA RIOJA), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal ordinario de Calahorra correspondiente al mes de septiembre aprobó en la noche de ayer la primera modificación de la Agenda Urbana 2030. El concejal popular David Navarro presentó este asunto como "el primer paso para traer nuevos fondos europeos a Calahorra y tener en nuestras plazas y calles, parques y zonas escolares más árboles y sombras".

Con esta primera modificación, la inicialmente denominada "creación de refugios climáticos" pasa a llamarse "creación de red de refugios climáticos y renaturalización urbana". En la práctica "es un cambio relevante", según Navarro, porque con ello las medidas para crear refugios climáticos se extienden más allá de cubrir parques infantiles y la avenida de Valvanera -que eran inicialmente las únicas zonas objeto de actuación- para extenderlas a toda la ciudad.

Así, se convertirán en refugios climáticos la Era Alta, el parque Víctimas del Terrorismo, el parque Miguel Ángel Blanco, la plaza de la Libertad y el entorno de los colegios públicos. También se contempla el acondicionamiento de la Biblioteca Municipal, el Centro Joven y el Centro Cultural Deán Palacios como refugios interiores frescos. La modificación, según Navarro, supone también un incremento en el importe previsto para estos objetivos, que pasa de una estimación de entre 300.000 y 700.00 euros a unas necesidades de entre 700.000 y un millón de euros.

La Agenda Urbana permitirá financiar entre un 60 y un 80 por ciento del coste de los proyectos, según el edil popular. PSOE y VOX no se ciñeron estrictamente al tema y emplearon sus turnos de palabra en criticar la tala de casi 400 árboles en Calahorra. A raíz de estas críticas, el popular David Navarro recordó las caídas de árboles y las talas en la pasada legislatura del PSOE, señalando el diferente rasero que se emplea al criticar al actual Equipo de Gobierno Municipal: "Cuando un árbol se caía con el PSOE, era la naturaleza; pero cuando retiramos un árbol que está seco, con peligro de caída y con informe técnico previo, entonces resulta que es la motosierra del PP".

Llegado el momento de la votación, los votos del PP y los de IU aprobaron esta primera modificación de la agenda, mientras que PSOE y VOX se abstuvieron.

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO (PAI) "CALAHORRA IMPULSA"

Este asunto se presentó de forma imprevista en el Pleno por vía de urgencia toda vez que las medidas del plan de acción integrado (PAI) 'Calahorra Impulsa' han de aprobarse antes del 30 de septiembre. Este plan cuenta con 6.165.000 euros de inversión y una cofinanciación con fondos FEDER de la Unión Europea de 3.699.000 euros.

"Las estimaciones económicas iniciales han dado paso a los presupuestos reales al tener ya elaborados algunos de los proyectos de este plan". De esta manera el concejal del PP Mario Nafría justificaba las modificaciones que han de aprobarse por urgencia. Se trataría por tanto de "ajustes económicos rigurosos" actualizando el valor de las obras previstas al tener los proyectos más avanzados y con más madurez técnica.

Así, el proyecto "Calahorra más inclusiva" conlleva un importe de 829.603,08 euros de los que 150.000 servirán para arrancar en la plaza de toros y 679.603,08 irán para la plaza de la Constitución. Otros 94.650,49 euros serán para el proyecto "Calahorra segura"; de ellos casi 30.000 euros serán para el carril bici y casi 65.000 para itinerarios peatonales seguros. Para el PSOE las modificaciones se presentan aprisa y sin justificar ni definir suficientemente pero finalmente el asunto se aprobó con los votos de PP e IU y la abstención de PSOE y VOX.

CESIÓN GRATUITA DEL UN LOCAL MUNICIPAL A LA CHE

El Pleno acordó por unanimidad seguir cediendo gratuitamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) un local de propiedad municipal situado en la entreplanta del número 12 de la calle Dr. Fléming. Se trata de una oficina de 22 metros cuadrados que la CHE vienen usando desde 2016.

La cesión se renovó en 2021 por otros 5 años y ahora se vuelve a prorrogar por 5 años más.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGM EN EL APARCAMIENTO DE LA CATEDRAL

Con carácter definitivo se aprueba la recalificación del terreno situado frente al santuario del Carmen después de que la Comisión del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) pusiera impedimentos a la utilización de esa superficie con infraestructuras fijas.

El Ayuntamiento propone ahora la ocupación eventual del terreno con bungalows móviles o portátiles y corrige la superficie afectada en este punto después de detectar diferencias entre los registros municipales y la ortofoto del Gobierno de La Rioja, determinando definitivamente un total de 1.047 metros de superficie. La socialista Rebeca Sáenz dijo que la modificación de los planes es el resultado de haber presentado un expediente incompleto y con parches.

"Después de algunas correcciones, la COTUR les vuelve a enmendar la plana por la protección de suelo no urbanizable", añadió, para concluir que "la falta de rigor, las prisas son lo que ha llevado a esta situación". El PSOE votó en contra de la modificación del Plan General Municipal en este punto, mientras que IU se abstuvo. El acuerdo fue adoptado con los votos favorables de PP y VOX.