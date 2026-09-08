Calahorra aprueba la licitación de la dirección de obra de la restauración de la cubierta del crucero de Santiago

Iglesia de Santiago en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para adjudicar el servicio de dirección de obra y de ejecución de obra y la coordinación de seguridad y salud en la restauración de los muros y la cubierta del crucero de la iglesia de Santiago por un tipo de licitación de 4.017,20 euros.

El plazo de ejecución de las obras es desde la formalización del contrato hasta la liquidación de las obras de restauración. Los criterios de adjudicación son el precio (49 por ciento), la experiencia profesional (21 por ciento), que la coordinación de seguridad y salud sea distinta del director de obra y del director de ejecución de obra (5 por ciento) y la propuesta técnica y planteamiento de la dirección facultativa (25 por ciento).

Los trabajos de restauración consistirán en la sustitución integral de la estructura de cubierta, previa ejecución del refuerzo de los cuatro muros portantes, manteniendo la configuración volumétrica y la tipología estructural originales. La nueva cubierta se resolverá mediante estructura de madera laminada GL24h, más ligera y con mejor comportamiento resistente, eliminando los actuales refuerzos metálicos y minimizando los empujes sobre los muros.

Además, se recuperarán las tejas existentes, se reconstruirán las cornisas con piezas idénticas a las originales y se ejecutará la nueva cobertura con soluciones constructivas acordes con las características del edificio histórico. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas pueden consultarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es)

CONCESIÓN Y SOLICITUD DE SUBVENCIONES

Ha aprobado la concesión de las subvenciones por la participación de los alumnos de los IES Valle del Cidacos y Marco Fabio Quintiliano y del colegio Teresianas en el programa 'Iniciación al esquí y perfeccionamiento para jóvenes 2026' por importe total de 1.644 euros.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha solicitado al Gobierno de La Rioja una subvención para el programa de 'Primera experiencia profesional en las administraciones públicas' para la contratación de jóvenes desempleadas en los servicios prestados en administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.