Calahorra celebrará del 25 al 27 de septiembre su Feria del Pimiento y la Conserva

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Calahorra celebrará del 25 al 27 de septiembre una nueva edición de su feria dedicada al pimiento y a la tradición conservera, con una programación que combina gastronomía, patrimonio, cultura y actividades para todos los públicos.

Dos de sus principales atractivos serán la ruta de pinchos, que se podrá saborear durante todo el fin de semana, y el Mercado de Pimientos y productos en conserva, que tendrá lugar en la plaza de El Raso el domingo 27 de septiembre.

La programación empezará el viernes 25 de septiembre, a las 19,30 horas, con la conferencia 'Conservar con seguridad: los secretos de una buena conserva casera', impartida por Diego Sáenz Solano, asesor culinario de Palacios Alimentación, en el Centro Joven Municipal.

Para el sábado 26 de septiembre se han programado distintas actividades que se sucederán a lo largo de todo el día. A las 10 horas habrá una experiencia gastronómica que permitirá conocer de primera mano los campos y huertas de la ciudad.

La actividad incluye la visita a un campo, un recorrido por la ciudad y una visita al Museo de la Verdura, además de la degustación de un pincho de verdura y vino. El precio es de 3 euros, con entrada gratuita para menores de 12 años, y las plazas son limitadas. Las reservas pueden realizarse en la Oficina municipal de Turismo.

Por la tarde, a las 17 horas, la Cofradía de la Santa Vera Cruz ofrecerá una ruta gratuita titulada 'La huella de Gregorio Fernández en Calahorra'. Un recorrido por el patrimonio artístico y religioso de la ciudad para descubrir algunas de las obras del máximo exponente de la escuela castellana de escultura barroca del siglo XVII, con visitas al Monasterio de San José y al Santuario del Carmen.

A las 18 horas, el club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo' organizará la visita guiada 'Descubriendo el pasado conservero de Calahorra', que finalizará con una degustación de melocotón, y a las 19 horas en el teatro Ideal se celebrará la Gala de reconocimiento a personajes y figuras vinculadas al mundo del toro, organizada por el Club Taurino de Calahorra con la colaboración del Ayuntamiento.

El programa del sábado concluirá a las 20,30 horas con la I Cata solidaria 'Vera Cruz' de la Cofradía de la Santa Vera Cruz en el templo de San Francisco. Una experiencia gastronómica dedicada a los vinos y sabores de Rioja. Los asistentes podrán degustar tres vinos de Rioja Oriental acompañados de tres aperitivos y recibirán una copa de cristal personalizada. La recaudación se destinará a las obras de reparación del templo, que acoge la exposición de Pasos de Semana Santa.

El programa llegará a su jornada principal el domingo 27 de septiembre con el Mercado de Pimientos y de productos en conserva, que permanecerá abierto de 10 a 14 horas en la plaza de El Raso. Durante la mañana se desarrollarán diferentes actividades relacionadas con la elaboración y conservación de estos productos.

A las 11 horas se impartirá el taller de conservas 'Dulce o salado, tú eliges: melocotón en almíbar o bonito con fritada' y los más pequeños también tendrán su cita gastronómica con los talleres 'Ponle etiqueta a tu conserva' a las 11,30 horas, y 'Mini-rastras de pimientos (gominolas)' a las 12 horas.

A las 12,30 horas se ofrecerá una degustación de 'Nido de pimientos de Calahorra con sus picos', con un donativo de un euro a beneficio de la comisión de peñas de Calahorra. La programación se completará a las 19 horas en el teatro Ideal con el espectáculo infantil 'Dibújame una palabra', de Luz de Gas Teatro.

RUTA DE PINCHOS DE PIMIENTOS Y COMIDA PARA LLEVAR.

Durante todo el fin de semana, la ruta de pinchos con pimientos permitirá probar diferentes propuestas gastronómicas elaboradas por los 13 establecimientos hosteleros participantes, poniendo en valor la calidad y versatilidad de este producto ligado a la identidad gastronómica de Calahorra.

Tosta de piquillos caramelizados, melocotón, queso cottage y aceite de eneldo; pimientos rellenos de bacalao, carne o boletus; bocado de pimientos de cristal y entrecot; piquillo meloso de carrillera al vino tinto; nigiris de conserva y cóctel de pimientos, bacalao, gelatina de pimiento y esencia de ellos son algunos de los pinchos que podrán saborearse.

Será en los bares Bebe y Zampa, El rincón de Livi, Sabor.es, Capi, Época, La musa Georgy, La Vermutería, La Viña, La Comedia, Rioja, El rincón andaluz, Nueva y La Bodega.

También las carnicerías Cayo Sáenz y Moreno durante estos 3 días elaborarán platos especiales con pimientos para llevar como brochetas, pimientos rellenos, bolas picantes, cachopos, burritos y kebabs.

Además, la programación se complementa con otras propuestas culturales y turísticas, como la exposición 'Diálogo', que podrá visitarse hasta el 18 de octubre en la sala de exposiciones de la Casa de los Curas y las visitas guiadas a la Catedral de Santa María el sábado a las 10,45 y 11,45 horas.

Con esta programación, "Calahorra vuelve a poner en valor su tradición hortícola y conservera, al tiempo que ofrece a vecinos y visitantes un fin de semana en el que gastronomía, patrimonio y cultura se dan la mano". Esta Feria del Pimiento y la Conserva "es una buena ocasión para recorrer la ciudad, visitar sus monumentos y saborear su cocina", finalizan desde el Ayuntamiento de la ciudad.