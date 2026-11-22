Mercado navideño de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza de El Raso y la calle Grande acogerán un total de 29 casetas de maderas, una más que el año pasado. "Cada año recibimos más solicitudes para participar en esta actividad, lo que demuestra que despierta mucho interés entre los comerciantes, que encuentran en este espacio una oportunidad para dar a conocer sus productos y acercarlos al público en un ambiente especialmente atractivo como es el navideño", ha valorado la concejala de Turismo, Reyes Zapata, que ha adelantado que 'vamos a intentar ampliar el número de participantes para el año que viene'.

El viernes 27 de noviembre con la apertura de este mercado a las 17,00 horas y el encendido de las luces navideñas a las 19,00 horas, desde la Glorieta de Quintiliano y con la actuación del Orfeón calagurritano 'Pedro Gutiérrez' y la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas 'Maestro Arroyo', dará comienzo la Navidad en Calahorra.

El Mercado Navideño podrá visitarse el viernes 27 de noviembre, desde las 17,00 hasta las 20,30 horas. El sábado y el domingo el horario será de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas.

Las floristerías Herga, Jennifer Romanos y Silvia; las pastelerías Dulce en Boca, Flor y Nata, Tartdekor y Kate-Cakes La Leal; las tiendas de decoración Capitel y Proyección 10; la librería Dos Más Tres; Encurtidos Moni; Fuertes Gourmet; Dulces El Avión; Casa Granel; Mundo Digital 3D; Mimmo's cream; los establecimientos de moda Montecelo, Manuel Ropa de Cabeza, Tu Toque y Uhla handmade; Doc Desing y Sensaciones, de cosmética; El Desván Vacío; mermeladas Anamela; Con-Sentidos; y vermú artesanal El Quinto participan en esta décimo quinta edición.

También tendrán casetas las asociaciones de Belenistas Calagurritanos y de La Rioja, así como el Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra.

Actividades para todas las edades Las actividades comenzarán el viernes 27 de noviembre a las 18,00 horas con el taller infantil y gratuito 'Marcapáginas navideños', impartido por el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra (CJCC), y con el reparto de chocolate por parte del Grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe en la plaza de El Raso a partir de las 19,15 horas aproximadamente.

A esa misma hora en el Centro Joven Municipal, Víctor Manuel López Trujillo ofrecerá la conferencia 'Mitología y Arqueología', organizada por la asociación Amigos de la Historia de Calahorra junto con el Instituto de Estudios Riojanos.

El sábado 28 de noviembre, el Mercado Navideño ofrecerá actividades desde primera hora de la mañana y la sede de la peña El Sol acogerá el Rastrillo navideño del Club cultural y de coleccionismo El Lazarillo.

A lo largo de la mañana se celebrarán los talleres 'Colorea tu bola de Navidad', en la caseta del CJCC, así como 'El rincón del artista, modela y decora tus portalápices' y 'El bosque de la ilusión con mini pinos de gominolas' en la plaza de Abastos. Para participar en este último será necesario inscribirse previamente mediante código QR.

La animación llegará a las 12,15 horas a la plaza del Raso con Nacho el Payaso y sus 'Pócimas y burbujas encantadas'.

Por la tarde, continuarán las actividades infantiles con el taller 'Calahorra en papel, belenes calagurritanos recortables' a las 17,15 horas para niños de 8 a 14 años y organizado por la asociación de Belenistas Calagurritanos. También habrá un taller infantil de manualidades navideñas del CJCC a las 18,00 horas y otro para diseñar una bola mágica de Navidad en la plaza de Abastos a partir de las 18,15 horas.

Entre las 18,00 y las 20,00 horas los visitantes podrán hacerse una fotografía gratuita con Papá Noel en la plaza de El Raso.

La música sonará en el mercado a las 18,00 horas al ritmo de Soulrise Gospel en la plaza del Raso. En caso de lluvia, el concierto se trasladará a la iglesia de Santiago.

La gastronomía riojana protagonizará otra de las actividades de la tarde con la cata exclusiva de pinchos y vinos 'El brindis de la ilusión con sabores navideños de nuestra tierra, Agricultor y Planeta Marte', dirigida por el chef calagurritano Miguel Espinosa y con vinos de Marqués del Atrio, blanco y crianza. Será a las 19,15 horas en la plaza de Abastos, tendrá un precio de 3 euros por persona y requerirá inscripción previa mediante código QR. Las plazas son limitadas.

La jornada finalizará con una propuesta de magia en el teatro Ideal. A las 20,00 horas se representará 'Rioja, Tierra de magia', dentro de la Red de Teatros de La Rioja.

MAGIA Y TEATRO PARA DESPEDIR EL MERCADO

El domingo 29 de noviembre continuará la programación con nuevas propuestas para disfrutar en familia. Por la mañana, además del Rastrillo navideño, se celebrará el taller 'Aroma & Panettone' con Fuertes Gourmet en la sede de la peña Philips. Las inscripciones se realizarán en Fuertes Gourmet, en el teléfono 619 335 149.

Los niños podrán participar a las 12,00 horas en el taller gratuito 'Mariposas brillantes' del CJCC, y disfrutar a las 12,15 horas de 'El show de la magia en Navidad'. Un espectáculo del mago Juancho, que combinará magia y globoflexia.

También se ha programado el taller de elaboración 'Pom pom* ¿Quién es?, diseña la coronita para la puerta de tu Navidad', dirigido a adultos y con plazas limitadas, que tendrá lugar en la plaza de Abastos a las 12,30 horas. Inscripción previa para asistir mediante código QR.

Entre las 12,30 y las 14,00 horas, los personajes 'Del cine al Mercado Navideño' recorrerán la plaza del Raso y la calle Grande para saludar a los asistentes y hacerse fotografías con ellos. A las 13,15 horas, el Colectivo Humo ofrecerá 'Érase una vez a finales de noviembre, un cuento de Navidad', en la plaza del Raso.

Por la tarde, Papá Noel regresará al Mercado Navideño con una nueva sesión fotográfica gratuita, de 18,00 a 20,00 horas. Asimismo, se celebrarán partidas rápidas de ajedrez con tablero navideño y una actividad de dibujo de ajedrez navideño, en colaboración con el CJCC.

La animación teatral recorrerá la calle Grande y la plaza del Raso a partir de las 18,15 horas con 'La huerta en Navidad, aventuras de la señora Acelga, el Pimiento Calagurritano y el tío de la Soli', de Sapo Producciones.

La programación cultural se completará a las 19,00 horas en el teatro Ideal con el espectáculo 'El día de San Judas'.

A las 19,15 horas la actividad 'Adiós Mercado, bienvenida Navidad' con reparto de chocolate y bollo en la calle Grande pondrá fin a esta décimo quinta edición del Mercado, que cerrará sus puertas a las 20,30 horas.