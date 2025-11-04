Calahorra comienza la instalación del alumbrado navideño, con más de 200 adornos lumínicos de tecnología led - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha comenzado esta semana los trabajos de colocación del alumbrado navideño de la ciudad. Los operarios del parque municipal de obras y servicios ya han instalado las luces en las calles Mártires, Grande y General Gallarza. Este martes continuarán por las calles Cavas y Bebricio.

La instalación de las luces de Navidad se llevará a cabo durante este mes para que todo esté colocado para el encendido oficial, previsto para el 28 de noviembre a las 19 horas, en un acto que contará con las voces del coro infantil Cantalegre del colegio San Agustín.

"Calahorra volverá a brillar esta Navidad para ambientar, animar y dinamizar la ciudad durante estas fiestas. Queremos acercar la magia de la Navidad a todos los barrios de la ciudad y atraer a visitantes a Calahorra para que disfruten de la Navidad calagurritana", ha destacado la concejala de Comercio y Festejos, Raquel Moral.

Haa añadido que "mantenemos el uso de tecnología led para reducir la contaminación lumínica, respetar el medio ambiente y ser más eficientes energéticamente".

Como otros años, más de 200 adornos lumínicos navideños y guirnaldas, de led de alta luminosidad y bajo consumo, colgarán de las zonas más comerciales y más transitadas de Calahorra como las calles Grande, Mártires, Teatro, General Gallarza, Bebricio, José María Garrido, Trastamara, Julio Longinos, travesías de Paletillas, Mediavilla, Julio César, Sol, Cavas, Santiago, Mayor, Navas y doctor Fleming; el paseo del Mercadal; las plazas de la Verdura, El Raso, Peña Philips, Motecompatri y de la Constitución; las avenidas de Numancia, Achútegui de Blas, Valvanera y del Pilar; el Planillo de San Andrés; la Glorieta de Quintiliano.

También se iluminarán las fachadas del Ayuntamiento, del Centro Joven Municipal, de la residencia municipal para personas mayores 'San Lázaro' y de las dependencias de la Policía local, así como la fuente de la Glorieta de Quintiliano, el quiosco del paseo del Mercadal y el parque Miguel Ángel Blanco. Además, en las plazas Europa, Peña Philips 'Mientras el cuerpo aguante' y Diego Camporredondo se colocarán tres grandes árboles luminosos.

Todos estos adornos e instalaciones con motivos navideños llevan el marcado CEE. Están fabricados de acuerdo con las normativas de aplicación vigentes y cumplen lo establecido en el vigente reglamento Electrotécnico de Baja tensión y en el reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior. Esta tecnología led permite reducir el impacto energético y económico y reafirma el compromiso municipal con la sostenibilidad.