Calahorra y Comillas se disputan este domingo la final de la fase autonómica de la Copa Federación

CALAHORRA Y COMILLAS DISPUTARÁN LA FINAL DE LA COPA FEDERACIÓN- FASE AUTONÓMICA ESTE DOMINGO 30 DE AGOSTO - FRF

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Calahorra y Comillas (tras derrotar en semifinales a SD Logroñés y FC La Calzada, respectivamente) se disputarán mañana domingo la final de la fase autonómica de la Copa Federación de fútbol.

El duelo por el título se disputará en el campo de hierba natural del ID Príncipe de Viana (estadio en el que disputa sus partidos el Club Atlético Vianés) el domingo 30 de agosto a las 18 horas.

La entrada, que se podrá adquirir en taquilla el mismo día del partido, costará 10 euros (taquilla íntegra para ambos finalistas) salvo para los menores de 16 años que podrán disfrutar de la final de forma gratuita.

La final tendrá triple premio: levantar un título, premio económico de 3.000 euros y entrar en la Fase Nacional de esta competición, con la posibilidad de alcanzar en la misma uno de los puestos que dan acceso a la Copa del Rey de esta temporada.