Calahorra desarrolla este miércoles diversos cortes de tráfico por obras y dispositivo especial por el eclipse

Archivo - Imagen de un eclipse solar. - ULE - Archivo

LOGROÑO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra y la Policía Local han informado a la ciudadanía sobre las distintas afecciones al tráfico rodado que se producirán en el municipio durante los próximos días y semanas, derivadas de obras y la organización de un dispositivo especial de seguridad vial por el eclipse solar.

CORTES DE TRÁFICO POR OBRAS EN EL PASEO DEL MERCADAL Y JOSÉ MARÍA ADÁN

Con motivo de los trabajos de asfaltado en el cruce entre el Paseo del Mercadal y la calle José María Adán, este céntrico paseo de la ciudad permanecerá cerrado al tráfico hasta previsiblemente el miércoles 12 de agosto. Pudiendo reducirse este periodo según la evolución de las obras.

El acceso quedará permitido únicamente a residentes. Para garantizar la movilidad de los vecinos, se ha habilitado la calle José María Adán en doble sentido de circulación, de uso exclusivo para la entrada y salida de los usuarios de garajes de esta zona.

Queda prohibido el estacionamiento en uno de los lados de la calle José María Adán para permitir el cruce seguro de los vehículos.

AVENIDA DE SANTANDER

Para la observación del eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto, se aplicarán restricciones y cortes de circulación en las siguientes vías: Avenida de Santander en sus cruces con calle José María Garrido y calle Galicia. Calle Navarra en sus cruces con calle Aragón, calle Asturias y Avenida de Santander.

Asimismo, se informa de que, a partir de hoy, martes 11 de agosto, y hasta el próximo 13 de septiembre, el camino situado en el margen derecho del río Cidacos -en el tramo comprendido entre la pasarela de la autopista y la gravera del Carmen- permanecerá totalmente cerrado al tráfico debido a la realización de obras de canalización en la vía. Desde la Policía Local se ruega a conductores y peatones prestar máxima atención a las medidas y señalizaciones de seguridad provisionales.

Al mismo tiempo, se agradece la comprensión de los vecinos y se piden disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar, pero que son en beneficio de la ciudad.