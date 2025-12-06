Calahorra estrenará su nueva estación de autobuses el próximo 15 de diciembre

Archivo - fuente de la Glorieta de Quintiliano en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Calahorra inaugurará el próximo 15 de diciembre su nueva estación intermodal de autobuses, una infraestructura municipal construida en los antiguos terrenos de la estación del ferrocarril (Avenida de la Estación 53) y cuya operatividad ha sido adjudicada a Autobuses Jiménez SL, del grupo riojano Jiménez Movilidad.

Esta infraestructura sustituye a la actual estación, situada en el centro urbano, ubicación que resultaba poco operativa para los autocares y generaba molestias a vecinos y peatones. La nueva localización permite una movilidad más fluida, segura y ordenada.

La gestión del servicio correrá a cargo de Autobuses Jiménez, que pondrá en marcha desde el mismo día 15 los servicios esenciales de la instalación:

Atención al viajero, venta de billetes y servicio de taquillas Servicios (WC) Control y coordinación de entradas y salidas de autobuses

El resto de las dotaciones se incorporarán de manera progresiva, hasta alcanzar el pleno funcionamiento de una estación moderna y completa, que ofrecerá:

Gestión integral de autobuses Atención al cliente y venta de billetes Conexión wifi Bar-cafetería y máquinas expendedoras Seguridad, mantenimiento y limpieza Puntos de recarga eléctrica y aparcamiento de bicicletas Sala multiusos con 160 sillas y aforo máximo de 320 personas

Además, desde el mismo 15 de diciembre, el autobús urbano de Calahorra incorporará parada en la nueva estación, facilitando los traslados y conexiones de los usuarios con el resto de la ciudad.

La línea que parte desde la plaza de El Raso para llegar al Hospital tendrá paradas en plaza de El Raso, calles Santiago-Cuatro Esquinas, Santiago, Planillo de San Andrés, Sol, Sol-Pastores, Glorieta, Correos, B-5, Estación Intermodal, Ramón Subirán, gasolinera, avenida de los Ángeles-avenida Achútegui de Blas, Centro de Salud, pistas de atletismo, C.M.P. 'La Planilla', plaza de toros, tanatorio y hospital.

Y en el itinerario entre el Hospital y la plaza de El Raso tendrá paradas en el Hospital, tanatorio, plaza de toros, C.M.P. 'La Planilla', pistas de atletismo, Centro de Salud, avenida Achútegui de Blas, General Gallarza, El Silo, B-5, Estación Intermodal, Correos, Ayuntamiento y plaza de El Raso.

La construcción de esta nueva estación intermodal, con una inversión superior a los 4 millones de euros, ha sido posible gracias a la colaboración de los Gobiernos de España, a través de los fondos europeos NextGeneration-EU, y del Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Calahorra, reafirmando el compromiso institucional con una movilidad sostenible, accesible y orientada al futuro.