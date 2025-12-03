Calahorra se moviliza en la Marcha Áncora para defender los derechos de las personas con discapacidad - IGUAL A TI

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación IGUAL A TI, a través de su Centro de Atención Diurna Áncora, ha salido a las calles de Calahorra para realizar su tradicional marcha este miércoles 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El recorrido, que ha comenzado a las 11 horas en la estatua de la Matrona, ha reunido a todo el colectivo de la discapacidad intelectual, a instituciones, a escolares de centros educativos de La Rioja y a ciudadanos de toda la comunidad.

La marcha ha estado liderada por un grupo de profesionales y usuarios y usuarias de la asociación IGUAL A TI, quienes han llevado su emblemática pancarta.

La marcha ha finalizado en el consistorio calagurritano, donde Raquel y Elena, personas usuarias del CAD Áncora de Calahorra, han leído un manifiesto elaborado íntegramente por personas con discapacidad intelectual de la entidad con el propósito de avanzar hacia un futuro donde sus derechos sean reconocidos y valorados.

"Un año más, alzamos nuestra voz para reivindicar nuestros derechos. Este año no solo queremos pedir por nosotros y nosotras. Este año queremos ser altavoz de muchas otras personas. Comprendemos lo que pasa a nuestro alrededor y lo que pasa en el mundo.", ha destacado Elena Fernández, quien también ha pedido "por la paz, la igualdad y el fin de la violencia".

Por su parte, Raquel Fernández ha pedido "que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, que podamos acceder a un trabajo digno y que podamos alcanzar nuestras metas".

Durante la marcha se ha instalado un estand con productos artesanales en el Paseo Mercadal, donde han podido adquirirse una amplia gama de productos y regalos navideños elaborados por personas con discapacidad intelectual en el taller del centro Áncora de la Asociación IGUAL A TI.