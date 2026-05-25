Calahorra pondrá a prueba este martes el sistema de alertas móviles ES-Alert para emergencias de Protección Civil

LOGROÑO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Justicia e Interior y de la Subdirección General de Emergencias y Protección Civil, informa de la realización de un simulacro de activación del sistema de alertas a la población mediante telefonía móvil (ES-Alert) que tendrá lugar mañana martes, 26 de mayo, en horario de mañana, en el municipio de Calahorra.

Este ejercicio se enmarca en el programa de implantación de la planificación de Protección Civil frente a emergencias y tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento de una herramienta clave para la comunicación inmediata con la ciudadanía ante situaciones de riesgo grave, como inundaciones, incendios u otras emergencias de protección civil.

El sistema ES-Alert, gestionado desde el Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja, permite el envío inmediato y masivo de mensajes de alerta a teléfonos móviles ubicados en una zona determinada, facilitando instrucciones rápidas a la población para reforzar su seguridad. Desde el Gobierno de La Rioja se subraya que la prevención y la anticipación constituyen pilares fundamentales de la protección civil.

Este simulacro permitirá verificar la eficacia de las herramientas con las que cuenta la Comunidad para alertar de forma inmediata a la ciudadanía ante una emergencia real, al tiempo que seguirá reforzando la capacidad de respuesta y coordinación ante situaciones de riesgo.

Con carácter previo a la prueba, la Subdirección General de Emergencias ha trasladado información a organismos y entidades potencialmente afectadas, incluidos ayuntamientos de municipios limítrofes, con el fin de garantizar una adecuada coordinación institucional. Qué ocurrirá durante el simulacro Durante la prueba, los teléfonos móviles que se encuentren en el término municipal de Calahorra recibirán una alerta del sistema.

Debido a la configuración técnica de ES-Alert, el aviso podría alcanzar también zonas próximas dentro de un perímetro aproximado de 5 kilómetros. Cuando se active la alerta los teléfonos emitirán un sonido o alarma a máximo volumen. Se producirá una vibración durante unos segundos. Aparecerá un mensaje de alerta en pantalla, que deberá cerrarse pulsando ACEPTAR. La mayoría de los teléfonos móviles actuales están configurados para recibir este tipo de alertas.

No obstante, algunos terminales con versiones antiguas de software pueden presentar limitaciones, especialmente dispositivos con Android 8 o versiones anteriores, que no muestran estos mensajes.

Se trata únicamente de un simulacro La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y recuerda que se trata exclusivamente de un ejercicio de prueba, por lo que no debe llamarse al teléfono 112 al recibir el aviso, salvo que exista una emergencia real. Este simulacro permitirá seguir mejorando los procedimientos de activación y respuesta del sistema, reforzando la preparación de La Rioja ante situaciones de emergencia y contribuyendo a una protección más eficaz de la población.