Calahorra reafirma su compromiso con protección del consumidor con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor

El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Con motivo de esta fecha, el Ayuntamiento de Calahorra reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas consumidoras y con la promoción de un consumo responsable, informado y seguro.

A través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), el Ayuntamiento insiste en la importancia de conocer los derechos que asisten a la ciudadanía en sus relaciones cotidianas con empresas y prestadores de servicios, así como de sensibilizar sobre la protección de las personas consumidoras, promover buenas prácticas de mercado y fomentar relaciones de consumo basadas en la transparencia y la información veraz.

La OMIC, un recurso municipal de apoyo a la ciudadanía La Oficina Municipal de Información al Consumidor, sita en la planta baja del Ayuntamiento, presta un servicio público de información, orientación y mediación destinado a ayudar a las personas consumidoras a resolver conflictos con empresas, canalizar reclamaciones y recibir asesoramiento sobre sus derechos.

Entre sus principales funciones se incluye la tramitación de reclamaciones y la mediación entre consumidores y empresas. Además, cuando procede, también la derivación a sistemas de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo, que permite resolver determinadas controversias de forma rápida, gratuita y sin necesidad de acudir a los tribunales.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra se recuerda que una actuación temprana, acompañada de documentación completa y de comunicaciones realizadas por escrito suele facilitar la resolución de los conflictos. Por ello, se anima a la ciudadanía a acudir a la OMIC ante cualquier duda o problema relacionado con el consumo, recordando que la información y la prevención son las herramientas más eficaces para proteger los derechos de las personas consumidoras.

Algunas de las recomendaciones básicas para prevenir problemas en las relaciones de consumo son solicitar la factura o justificante de compra y conservarlo; revisar con antelación las condiciones de compra y comprobar el precio final y los servicios incluidos antes de aceptar la oferta; presentar reclamaciones por escrito, con fecha y en soporte duradero, guardando copia; y no facilitar datos personales o bancarios sin verificar previamente la identidad del operador, entre otras actuaciones seguras.

Para celebrar este año el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja ha organizado el próximo miércoles 18 de marzo una jornada informativa con charlas y conferencias, impartidas por profesionales especializados en la materia. Es una actividad abierta a toda la ciudadanía que se desarrollará por la mañana en la Fundación Ibercaja La Rioja en Logroño. Esta información puede ampliarse en el siguiente enlace: https://www.fundacionibercaja.es/actividades/congresos-y- jornadas/dia-mundial-de-los-derec-hos-del-consumidor-logrono/