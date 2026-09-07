Calahorra refuerza la promoción turística de la ciudad con un amplio programa de visitas y rutas teatralizadas desde septiembre a diciembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado un atractivo paquete de visitas guiadas para conocer la ciudad que se desarrollará desde el 12 de septiembre hasta el 5 de diciembre.

"Queremos seguir atrayendo visitantes a la ciudad, poniendo en valor los recursos turísticos de Calahorra y mostrando la ciudad a través de itinerarios diferentes y entretenidos a visitantes y a los propios vecinos", ha valorado la concejala de Turismo y Cultura, Reyes Zapata.

Se ofertan en total 15 visitas pensadas para todos los públicos: 5 rutas teatralizadas por la zona histórica de la ciudad, 5 visitas generales por Calahorra, una a los campos calagurritanos, otra al yacimiento arqueológico de 'la Clínica' y 3 que combinan patrimonio y gastronomía.

Los recorridos generales por la ciudad se celebrarán los sábados 12 y 19 de septiembre y 3, 10 y 17 de octubre, con salida a las 10,30 horas desde el rollo jurisdiccional 'La Moza', situado en el paseo del Mercadal. Los participantes podrán descubrir algunos de los lugares más representativos de la historia de Calahorra, así como su patrimonio.

Además, el domingo 20 de septiembre, a partir de las 11 horas, se podrá visitar gratuitamente el yacimiento arqueológico de 'La Clínica', recientemente digitalizado. El punto de encuentro será la entrada de acceso al propio yacimiento.

El sábado 26 de septiembre, se realizará una visita a los campos y huertas calagurritanas en la que se conocerá de cerca el entorno agrícola de la ciudad, así como los productos que se cultivan y que han convertido a Calahorra en la 'Ciudad de la Verdura'. Comenzará a las 10,30 horas e incluye la visita al campo, a la ciudad y al Museo de la Verdura, donde se servirá un pincho de verdura y una copa de vino. Tiene un coste de 3 euros y para los menores de 12 años es gratuita.

La oferta turística se completa con tres visitas de patrimonio y gastronomía, que se desarrollarán los días 4, 11 y 18 de octubre. Combinarán un recorrido por el patrimonio de la ciudad con la degustación de tres pinchos y tres vinos, ofreciendo una experiencia turística que une historia y gastronomía local.

Estas visitas tienen un precio de 5 euros por persona, mientras que los menores de 12 años podrán participar de forma gratuita. La salida será a las 10,30 horas de la Oficina de Turismo municipal.

Las rutas teatralizadas por la zona histórica de Calahorra se han programado para los sábados 24 y 31 de octubre, 14 y 21 de noviembre y 5 de diciembre.

Desde la Oficina de Turismo municipal empezará un ameno y original paseo por los rincones más emblemáticos del Casco Antiguo de Calahorra en el que se recrearán pasajes históricos de la ciudad, cuyos protagonistas son calagurritanos ilustres como Aurelio Prudencio y Ángel Oliván, y se contará el milagro de San Andrés, entre otras leyendas y curiosidades de la ciudad.

Todas las rutas teatralizadas comenzarán a las 18 horas. El precio es de 5 euros y gratuito para los menores de 12 años. Las inscripciones para todas estas experiencias turísticas se realizarán de forma presencial en la Oficina de Turismo municipal, llamando al teléfono 941 10 50 61 o enviando un mail a esta dirección de correo electrónico a turismo@calahorra.es.

Las visitas guiadas y gratuitas de los sábados se podrán enlazar con las que se realizan en la Catedral de Santa María los sábados a las 12 horas, con un precio de 7 euros. Además, puede visitarse con guía de lunes a viernes a las 11 y a las 17 horas. Para más información puede llamarse a los números de teléfono 680 932 103 ó 677 311 768.