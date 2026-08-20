Calahorra refuerza la seguridad frente a las fiestas patronales intensificando la presencia policial

Archivo - Un dispositivo velará por la seguridad en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha anunciado que reforzará la seguridad frente a las fiestas patronales, en honor a San Emeterio y San Celedonio, que se celebrarán del 25 al 31 de agosto, intensificando la presencia policial.

En nota de prensa, ha anunciado que pondrá en marcha un dispositivo especial para velar por la seguridad de los ciudadanos, garantizar el buen desarrollo de los actos programados y atender las incidencias que puedan producirse durante las fiestas patronales .

Este operativo de seguridad comenzará el primer día de las fiestas, coincidiendo con el lanzamiento del chupinazo, que es, ha dicho, "uno de los momentos de mayor concentración de personas".

Por eso, se va a habilitar, de nuevo, un punto especial de atención de incidencias en la planta baja del Ayuntamiento de Calahorra, que funcionará también como espacio de información y coordinación.

En este punto estarán presentes agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y miembros de la agrupación calagurritana de Protección Civil para reforzar la seguridad durante el chupinazo.

Los ciudadanos podrán acudir a este punto para comunicar cualquier incidencia, solicitar asistencia o informar sobre posibles extravíos. Como en años anteriores, prestará especial atención a los objetos perdidos y, especialmente, a los posibles robos de teléfonos móviles, facilitando la gestión de estas incidencias durante la primera jornada festiva.

Además, todos los días de fiestas se reforzarán los turnos diarios de la Policía Local, intensificando la presencia de agentes en los actos de mayor afluencia de público, como los encierros y los eventos nocturnos, para prevenir incidentes, favorecer la convivencia y garantizar que las actividades festivas se desarrollen con normalidad y seguridad.

También, como en fiestas anteriores, la agrupación de Protección Civil de la ciudad realizará rondas nocturnas todos los días de fiesta para reforzar la vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Para ello, se han diseñado distintos itinerarios tanto por el centro como por el ensanche y el Casco Antiguo de Calahorra con el fin de hacer más segura la vuelta a casa de los jóvenes en las madrugadas de fiestas.

Todas estas medidas especiales se suman a las más de setenta cámaras de seguridad instaladas por varias zonas de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra se ha destacado la importancia de la coordinación entre los distintos cuerpos y servicios de seguridad y emergencia, así como de la colaboración ciudadana, para disfrutar de unas fiestas seguras y participativas.