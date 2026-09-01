Calahorra vive unas fiestas "con buen ambiente en la calle, gran participación en todos los actos y sin incidencias" - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas patronales de verano en honor a San Emeterio y San Celedonio han concluido con un balance muy positivo por parte del Ayuntamiento de Calahorra, marcado por el buen ambiente en las calles de la ciudad y la elevada participación ciudadana en el conjunto de los actos programados.

La ciudadanía ha respondido "muy favorablemente a una programación variada, que ha combinado tradición y novedades y ha ofrecido propuestas para todas las edades entre el 25 y el 31 de agosto".

Como en fiestas anteriores, los actos más tradicionales y arraigados a las fiestas como el chupinazo, las actuaciones musicales, los encierros, los espectáculos de fuegos artificiales, las degustaciones, la ofrenda floral, la procesión en honor a los Santos Patronos de la ciudad, las salidas de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con los gaiteros, los partidos de pelota y las sesiones de Gorgorito han sido los más multitudinarios. También las obras de teatro, el partido de fútbol y los vermús musicales, entre otros.

Las principales novedades de este año como las dos salidas de los mini bueyes por el recorrido del encierro corto, el espectáculo de drones y el concierto del grupo 'Funambulista' en el aparcamiento de la Catedral han tenido una excelente acogida. Todas ellas "han sido un éxito y han enriquecido el programa festivo".

Asimismo, las actividades promovidas por las seis peñas locales y el Club Taurino, subvencionadas por el Ayuntamiento dentro de la convocatoria de ayudas de festejos por concurrencia competitiva, han despertado mucho interés, logrando congregar a numerosas personas.

Han sido las actuaciones musicales de 'DeNorte' (peña la Moza) y Pablo Líquido (peña El Hambre), el concurso de paellas (peña Calagurritana), los Festivales de Sarmiento (peña El Sol) y de la tortilla de patata gigante (peña Riojana), el espectáculo infantil 'Una tarde de indios y vaqueros' (peña Philips) y el día taurino (Club Taurino).

El programa ha contado con una media de más de 60 actos diarios llevados a cabo en diferentes zonas de Calahorra y dirigidos a niños, jóvenes y mayores con el objetivo de que toda la ciudadanía pudiera disfrutar de estos días festivos.

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

El balance también ha sido positivo desde el punto de vista de la convivencia y la seguridad. No se han registrado robos durante el día del chupinazo ni incidentes relevantes a lo largo de toda la semana, lo que demuestra el buen comportamiento general de los asistentes y la eficacia del dispositivo de seguridad especial.

Policía Local, Guardia Civil y la agrupación calagurritana de Protección Civil han formado este operativo para velar por la seguridad ciudadana en Calahorra con más presencia de agentes, rondas nocturnas y un punto de atención de incidencias el 25 de agosto que ha permitido que las fiestas se hayan desarrollado con normalidad, respeto y seguridad.

También es destacable el trabajo de los operarios del Parque municipal de obras y servicios y del personal de Festejos para que todos los actos programados se hayan podido celebrar correctamente, tal y como estaban previstos.

El dispositivo de limpieza especial, con un incremento de la plantilla y de la maquinara, se ha notado y las calles de la ciudad han presentado un buen estado todos los días de fiesta.

En definitiva, las fiestas "han dejado un balance excelente con un ambiente magnífico, las calles llenas de gente y alegría, una participación ciudadana muy elevada y una gran acogida tanto de los actos más tradicionales como de las nuevas propuestas incorporadas este año".

El Ayuntamiento de Calahorra quiere agradecer "la implicación y colaboración de las peñas, Club Taurino, asociaciones, clubes y entidades para engrandecer y mejorar cada año las fiestas patronales de verano, así como dar las gracias a los trabajadores municipales, servicios de emergencia, cuerpos de seguridad y Protección Civil por su esfuerzo y trabajo para que las fiestas se han celebrado con normalidad y todos hayamos podido divertirnos".

Este agradecimiento "quiere hacerlo a extensivo a todos los calagurritanos y a todas las personas que han contribuido a hacer posible unas fiestas participativas y alegres y a que en Calahorra se hayan vividos unas magníficas fiestas".