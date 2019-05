'CambiaLo' aboga por la priorización del espacio peatonal y la bicicleta como medio de transporte

Publicado 14/05/2019 14:35:35 CET

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Desde 'CambiaLO' han abogado por "democratizar" el espacio público de nuestra ciudad apostando por "un cambio en el paradigma modal, donde el coche deje de ser el medio de transporte imperante y se priorice el espacio peatonal y el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo", ha señalado su candidata al Ayuntamiento, Isabel de María.

Además, "debemos potenciar el transporte público, invirtiendo en buses eléctricos y aumentando sus horarios hasta las 12 de la noche, ya que es inconcebible que en Logroño a partir de las 22,30 ya no se pueda coger un autobús".

Han recordado que Logroño es una de las ciudades con mayores tasas de accidentalidad, donde en 2018 se sufrieron 1.500 accidentes y 109 atropellos, unas cifras de escándalo donde no se puede entender que desde el Ayuntamiento "no se hayan tomado medidas para revertirlas". De ahí que "sea tan necesario avanzar hacia una movilidad sostenible, no solo por necesidad ambiental, sino por la seguridad de los vecinos y vecinas".

Han apostado por la "reforma y ejecución inmediata del PMUS, un plan elaborado en 2013 y del que no se ha ejecutado ni el 2 por ciento de sus medidas. Como ejemplo, la tala de árboles en Avenida de Club deportivo para aumentar un carril motorizado mientras no se ha ejecutado ni un solo metro de carril bici".

Además, por "favorecer e implantar una buena red de comunicación con nuestros barrios, en especial Los Lirios, Varea, El Cortijo, Valdegastea y La Estrella, así como aumentar los horarios de los autobuses hasta las 12 de la noche".

También por la "pacificación del tráfico en toda la ciudad. Hacer de Logroño una ciudad 30km/h y creación de áreas pacificadas reales, no las falsas manzanas pacificadas de estos cuatro años, donde solo se pintaba una bici y un 30 en la carretera como medida de control. De este modo evitaremos la siniestralidad y avanzaremos hacia una movilidad sostenible".

Han reclamado modificar la Ordenanza de Movilidad, donde solo CambiaLo "fue la única formación que votó en contra, ya que solo supone una medida coercitiva para los medios de transporte alternativos y sostenibles en lugar de ser una ordenanza proactiva con el peatón y la bicicleta".

En definitiva, "lo que proponemos desde Cambia es avanzar hacia una movilidad sostenible real, ya que el clima y nuestra salud nos lo exigen".