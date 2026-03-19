Campamentos de lectura, Día del Libro y nuevas propuestas, entre las actividades de la Biblioteca Rafael Azcona

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha presentado la programación cultural prevista para los próximos meses en la Biblioteca Municipal Rafael Azcona y ha inaugurado la exposición 'Retrato de un adolescente', realizada por estudiantes del Bachillerato de Arte del IES Batalla de Clavijo.

Tal como ha señalado el edil, "la biblioteca tiene como principales novedades la organización de campamentos de lectura para público infantil; la celebración del Día del Libro y el desarrollo de nuevas actividades vinculadas al Año de Rafael Azcona, que continúan acercando la figura del escritor y guionista logroñés a todos los ciudadanos".

CAMPAMENTOS DE LECTURA

La biblioteca pone en marcha dos campamentos de convivencia lectora, uno en Semana Santa y otro en verano, dirigidos a niñas y niños de 6 a 10 años, con el objetivo de fomentar la imaginación, la curiosidad y el disfrute compartido de la lectura.

El primero será el 'Campamento Blanco de Lectura', que se celebrará del 30 de marzo al 1 de abril, en horario de 10,00 a 14,00 horas. Las inscripciones para poder participar en este campamento podrán realizarse desde hoy, miércoles 18 de marzo, a las 16,00 horas. Se han habilitado 15 plazas para vivir una experiencia de inmersión lectora en la que los libros con el punto de partida para interpretar el mundo que nos rodea.

A través de álbumes ilustrados, cuentos y libros de conocimiento se desarrollarán actividades de lectura compartida, narración oral, juegos, creación artística y exploración del entorno.

Durante el verano se celebrará este mismo campamento de lectura entre el 23 de junio y el 3 de julio.

ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL LIBRO

La Biblioteca Rafael Azcona celebrará el Día del Libro con varias actividades especiales dirigidas al público familiar. Entre ellas destaca la apertura del punto de lectura del parque del Carmen, La Pajarera, que reabrirá sus puertas el 23 de abril y permanecerá activo hasta el 30 de septiembre.

Este espacio literario al aire libre ofrece prensa y libros para público adulto e infantil, con especial atención a la literatura ilustrada.

El sábado 25 de abril se celebrarán sesiones de narración oral tanto en La Pajarera por la mañana como en el salón de actos de la biblioteca en horario de tarde.

Asimismo, La Pajarera acogerá también distintas propuestas de dinamización lectora. Todos los jueves a las 18,30 horas y los sábados a las 12,00 horas se desarrollarán talleres creativos, actividades relacionadas con el conocimiento del parque.

'UNA NOCHE EN LA BIBLIOTECA'

Por otro lado, en la propia biblioteca y coincidiendo con la celebración de esta efeméride volverá a organizar la actividad 'Una noche en la biblioteca', una experiencia en la que niñas y niños podrán pasar la noche en las instalaciones participando en diferentes actividades relacionadas con los libros y la lectura.

La jornada incluirá una cena colectiva, juegos para descubrir los "ratones de biblioteca" escondidos entre las estanterías, narraciones compartidas y una noche de descanso entre libros. A la mañana siguiente, los participantes serán despedidos con un desayuno de chocolate con churros.

ACTIVIDADES DENTRO DEL AÑO DE RAFAEL AZCONA

La programación incorpora propuestas vinculadas a la celebración del Año Azcona, para homenajear y dar a conocer la figura del escritor y guionista logroñés. Entre ellas destaca el taller juvenil 'Las IAs más repelentes', en el que 15 participantes de 12 a 16 años tendrán la oportunidad de reinterpretar con herramientas de inteligencia artificial, las viñetas del personaje 'Repelente Niño Vicente', creado por Azcona en los años cincuenta en la revista 'La Codorniz'.

El taller se celebrará los sábados 11 y 18 de abril de 11,30 a 13,00 horas.

Asimismo, se ha convocado el concurso 'Buscando al Repelente Niño Vicente 2.0', que invita a reinterpretar este personaje con técnicas artísticas tradicionales o digitales (incluso maquetas, trabajos en 3D). Podrán participar personas mayores de 12 años residentes en España y las propuestas podrán enviarse hasta el 30 de abril. Los ganadores recibirán un lote de libros.

Otra de las iniciativas es el club de lectura 'Los ilusos en el veranillo', que permitirá explorar el universo creativo del poeta, novelista, guionista y lector logroñés Rafael Azcona a través de seis encuentros en los que se abordarán algunas de sus novelas, cuentos, poemas y colaboraciones gráficas publicadas en 'La Codorniz'.

Las sesiones se celebrarán los días 1 y 15 de abril, 6 y 20 de mayo, y 3 y 17 de junio a las 19,00 horas.

Por último, se desarrollará el taller de serigrafía 'El rastro de Azcona', en el que los participantes podrán estampar en una camiseta un diseño del ilustrador Mikel Casas inspirado en el escritor riojano y que se desarrollará durante seis tardes en el mes de junio en tres sesiones por día. De esta forma 144 personas podrán llevarse su camiseta diseñado por ellos mismos en Artefábrica.

EXPOSICIONES

Desde hoy y hasta el 31 de marzo la Biblioteca Rafael Azcona acoge una exposición de autorretratos realizada por estudiantes del Bachillerato de Artes del IES Batalla de Clavijo. La muestra forma parte del proyecto educativo 'Retrato de artista adolescente', que se celebra desde 2018 como trabajo final de curso y que es fruto de un proyecto educativo que integra literatura y artes plásticas, usando la biblioteca como espacio multidisciplinar.

El proyecto utiliza el aprendizaje basado en proyectos (ABP), combinando investigación artística, expresión personal y montaje expositivo. Las obras se inspiran en retratos clave de la historia del arte y se relacionan simbólicamente con la obra de James Joyce, reflejando el proceso de madurez del alumnado.

OTRAS ACTIVIDADES

Además de estas actividades ya mencionadas la biblioteca continua su programación con otras propuestas consolidadas. De esta forma hay que recordar que los clubes de lectura siguen siendo uno de los pilares del centro, con más de quince grupos repartidos entre la biblioteca principal, los barrios de Logroño y La Rosaleda.

La programación incluye también el ciclo 'La lectura como un acto compartido', dirigido a familias, educadores y mediadores de lectura.

Entre las propuestas destacan el taller 'Leer, cantar, contar. Un viaje entre cuentos', impartido por Carmen Almansa Gil el 16 de mayo, y 'Cosas que podemos hacer con un libro', dirigido por Javier Sáez Castán y centrado en la creación de libros objeto a partir de obras inspiradoras y que se celebrará los días 13, 20 y 27 junio.

Destacan también otras actividades como las que se desarrollan en la Bebeteca y Pequeteca, espacios de encuentro y lectura para bebés de 0 a 3 años y sus familias; talleres infantiles de animación lectora, que se celebran los viernes y algunos sábados del mes con diferentes propuestas para distintas edades; '¡Todas a la mesa!', sesiones de juegos de mesa y rol para jóvenes y familias todos los sábados por la tarde.

También 'Intercambio de esquejes', una iniciativa que combina jardinería y lectura en colaboración con ASPRODEMA; 'eAzcon@', el programa de alfabetización digital de la biblioteca y los talleres de la sala ArteFábrica, dedicados a la ilustración, el grabado, la encuadernación y la creación artística vinculada al libro.

Por último, el Punto de Lectura de La Rosaleda continúa ofreciendo actividades de lectura compartida, juegos de mesa infantiles y los encuentros 'Aperitivos filosóficos', dirigidos por Marina Rodríguez Martínez. Se puede consultar toda la programación a través de la página web de la biblioteca https://bibliotecarafaelazcona.logrono.es/