La campaña de concienciación 'Reciclar es cuidar de lo nuestro' que recorrerá 22 municipios

La directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, y presidenta del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, Isabel Vitoria, junto con el gerente de la entidad, José María Infante, presenta la campaña de recogida de envases ligeros - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua del Gobierno de La Rioja, Isabel Vitoria, junto con el gerente de Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, José María Infante, el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, y la responsable de Ecoembes en Aragón y La Rioja, Laura Garbajosa, ha presentado hoy, día 5, en la localidad najerana, la nueva campaña de concienciación sobre la recogida selectiva de envases ligeros que promueven las tres entidades bajo el lema 'Reciclar es cuidar de lo nuestro'.

"El reto de esta campaña es reforzar los hábitos ciudadanos para realizar una correcta separación de residuos y mejorar la calidad de los que depositamos en el contenedor amarillo, donde se recoge un 30 % de material impropio que no debería depositarse en ellos porque reducen las posibilidades de recuperación", ha señalado Isabel Vitoria, quien ha insistido en el mensaje de que "el contenedor amarillo no es el contenedor de los plásticos, sino el de los envases ligeros (plásticos, latas y briks)".

Durante 2025 se retiraron en La Rioja cerca de 5.700 toneladas de envases ligeros: 3.326 toneladas a través de las rutas gestionadas por el Consorcio, con una medida de 19,2 kilos por habitante, y 2.357 retiradas mediante el servicio municipal de Logroño.

Los datos de este año apuntan a una evolución positiva, puesto que entre enero y septiembre se han recogido 2.689 toneladas de envases, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año anterior.

En la actualidad, el servicio consorciado atiende a 156 municipios y alrededor de 175.000 habitantes, que disponen de 2.810 contenedores amarillos.

"Esto representa una ratio de un contenedor por cada 62 vecinos", ha indicado Isabel Vitoria.

La campaña 'Reciclar es cuidar de lo nuestro' recorrerá 22 municipios riojanos durante los meses de noviembre y diciembre. A lo largo de las 25 jornadas, en las que se busca coincidir con la celebración de mercadillos locales por la afluencia de público, se colocará un estand itinerante compuesto por tres envases gigantes de hasta cuatro metros de altura.

Dos expertos se ocuparán de resolver las dudas más habituales a través de juegos como el 'Rasca y Gana'. Además de regalos sostenibles (bolsos de algodón reciclado, botellas reutilizables o protectores labiales), y entrarán en un sorteo de un fin de semana en una casa rural de la región o un jamón de la Reserva de la Biosfera de La Rioja.

El calendario con fechas y horarios para el resto de las localidades se pueden consultar en la web https://lariojarecicla.com/documentos-para-descargar/, donde se irá actualizando el recorrido de la campaña.

MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN

El gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, José María Infante, ha recalcado que la entidad "acompaña las necesarias campañas de sensibilización con importantes actuaciones dirigidas a modernizar las infraestructuras de gestión de residuos de la comunidad autónoma".

Entre ellas, ha destacado la nueva planta automatizada de clasificación y selección de envases ligeros que se ha construido el Ecoparque de La Rioja con una inversión de 15,7 millones de euros y que "permitirá modernizar los procesos de separación, mejorar la recuperación de materiales y responder a las exigencias normativas europeas, que fijan objetivos de reciclaje del 70 % de los residuos de envases en 2030".

Estas inversiones se completan con mejoras en el tratamiento de la fracción resto, la recogida separada de biorresiduos y la recuperación de otros residuos.