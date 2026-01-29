La campaña de la DGT sobre control del transporte escolar concluye en La Rioja con 15 vehículos sancionados

Archivo - Transporte escolar - DGT - Archivo

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La DGT ha llevado a cabo del 19 al 23 de enero una campaña de vigilancia y control del transporte escolar en La Rioja, que ha concluido con 65 vehículos controlados, de los cuales 15 resultaron denunciados (23,07%).

Esta es una de las campañas habituales de vigilancia y control que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico y que tiene como finalidad comprobar que este tipo de vehículos cumplen con la normativa establecida para el transporte escolar y de menores.

En concreto, los resultados obtenidos por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la comunidad autónoma fueron 48 vehículos controlados, 10 de ellos denunciados al detectarse 17 infracciones.

Las denuncias interpuestas por los agentes de Guardia Civil corresponden a:

Autorización especial para el transporte escolar: 1

Seguro de responsabilidad ilimitada: 2

Ausencia de la Señal Transporte Escolar V-10: 1

Exceso tiempo conducción o minoración descanso superiores al 50%: 2

Otras: 11

Por su parte, las policías locales de Logroño y Alfaro también participaron en esta campaña, en la que interpusieron 5 denuncias a un total de 17 vehículos controlados.