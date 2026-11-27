Una campaña redescubre El Retablo de la Luz de Grañón, espectáculo inmersivo reconocido como uno de los mejores del país - EL RETABLO DE LA LUZ

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de la Ermita de Carrasquedo propone el uso de las nuevas tecnologías alrededor de una obra del siglo XVI para crear una experiencia inmersiva en el retablo de la iglesia de San Juan Bautista de Grañón que solo cuenta con una característica, verla en la oscuridad.

Un espectáculo que ya han disfrutado más de 2.500 personas y que está diseñado para sumergir al público en una proyección multisensorial utilizando las últimas tecnologías del videomapping, la fotogrametría, el modelado 3D, la animación de la arquitectura y las figuras, la generación de partículas y fluidos que cobran vida e iluminan el retablo.

El sonido envolvente, la narración, la música y los efectos sonoros contribuyen a una sensación de inmersión total haciendo que los espectadores se sientan "dentro" y completamente sumergidos en la experiencia. Con una duración aproximada de 20 minutos, el acto se celebra el segundo sábado de cada mes, puentes y festivos con un horario cambiante ya que debe contemplarse con la puesta del sol.

Durante el espectáculo, una narradora guiará a través del proceso histórico y de creación del retablo. Se escuchará la voz de Bernal Forment, quien contará cómo fue diseñado, y junto al peregrino eterno, se descubrirá cómo el tiempo ha dado forma a las distintas partes y personajes que lo componen.

La representante de la Asociación y directora de la revista KM 555, Cristina Alonso, ha presentado esta experiencia inmersiva junto al guionista del espectáculo, Ángel Urbina, y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

MENCIÓN EN LA VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS AV INTEGRACIÓN 2026

Alonso ha explicado que además del espectáculo también se va a promocionar este municipio riojano con una campaña de publicidad que llegará por distintas redes sociales y una web bajo el lema 'Grañón, el pueblo que no quiere luz' que busca dar a conocer este espectáculo audiovisual y poner en valor el reconocimiento recibido en la VI edición de los Premios AV Integración 2026.

En concreto recibió la mención especial en la categoría de Mejor Videomapping 2026 de los Premios organizados por AV Integración Audiovisual (Daró Media Group).

Alonso reconoce que éste es un proyecto "especial y con una propuesta audiovisual de gran calidad que pone en valor el Retablo y es también un atractivo más que sumar a la localidad de Grañón".

Se trata de un espectáculo "con mucho volumen, brillos, sombras, dorados y se realiza con un único proyector". Para una Asociación cultural "haber recibido esta mención es un motivo de orgullo" porque se demuestra que "podemos desarrollar proyectos de primer nivel y con grandes producciones audiovisuales", ha afirmado.

Esta distinción reconoce el trabajo de la Asociación Cultural de Amigos de la Ermita de Carrasquedo e Iralta (empresa encargada de desarrollar el espectáculo) y pone de manifiesto el potencial del proyecto para reinterpretar y transmitir el patrimonio cultural mediante nuevas tecnologías audiovisuales.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Por eso desde la Asociación se plantean promocionar este espectáculo en un entorno que cuenta con patrimonio, servicios, alojamientos, historia y naturaleza. La campaña publicitaria se realiza también con la participación de sus habitantes, sus imágenes, lugares y negocios.

Como parte de esta iniciativa se ha creado una nueva página web, www.elretablodelaluz.com (también en www.elpuebloquenoquiereluz.com) que reúne toda la información sobre el espectáculo y su entorno, además de ofrecer la posibilidad de adquirir entradas directamente. La plataforma incorpora también el vídeo promocional desarrollado específicamente para la campaña.

La campaña busca acercar 'El Retablo de la Luz' a nuevos públicos y reforzar su proyección como una propuesta cultural y turística singular, que combina patrimonio, tecnología y creación audiovisual en un espacio histórico de gran valor.

El espectáculo tiene programadas sus próximas proyecciones para este año, el sábado 5 de diciembre a las 21,30 horas y el sábado 12 de diciembre a las 18,30 horas. También se adaptan a grupos.

EL ESPECTADOR, "DENTRO DEL RETABLO"

Por su parte, Ángel Urbina ha explicado que en el siglo XVI grandes artistas llegaron a Grañón y crearon este retablo. "Y hemos querido hacer un agradecimiento a esos artistas y a los restauradores". Para ello inauguraron un festival de luz y sonido que duró 16 años y, ahora mismo, se ha transformado en 'El Retablo de la Luz'.

En el espectáculo se puede conocer la historia del espacio en que se sitúa Grañón, del retablo, de su evolución y construcción y finaliza con una cascada de imágenes "que meten al espectador dentro del retablo".

Por su parte, el consejero de Cultura, ha explicado que Grañón no es solo una referencia en el catastro". Es un punto del Camino de Santiago con "relevancia y contenido" y una historia "muy rica".

"El patrimonio así visto, no solo el físico, sino con esas tradiciones antiguas o contemporáneas, hacen que la vida de un pueblo sea relevante para los que vivan en él y para los que la visitan porque conocen otras formas de vivir, curiosas y ricas a nivel artístico e histórico. Proporciona una experiencia de vida para recorrer la geografía".

Este espectáculo, asegura, es un libro abierto para explicar historias" porque, como ha reflexionado, "una de las formas de reconectar con el patrimonio es que nos ayude a entenderlo".

El videomapping ayuda así "a reencontrarnos con el patrimonio pero interactuando con el siglo XXI. Es un objeto artístico que dialoga con el retablo al que apunta. Una auténtica maravilla desde un método muy respetuoso como es la luz".

Con ello, sentencia, "Grañón suma un ladrillo más al muro de su historia".