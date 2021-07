La campaña 'Mójate' por la esclerosis múltiple se realizará exclusivamente en Las Norias el 11 de julio

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este año la campaña 'Mójate' por la esclerosis múltiple, impulsada por la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM), se realizará exclusivamente en el complejo deportivo municipal de Las Norias, el domingo 11 de julio desde las 10 hasta las 15 horas, debido a la pandemia de la Covid 19.

Así lo ha explicado la gerente de la asociación, Arancha Lasanta Sáez, quien ha anunciado que, de igual manera al año anterior, se mantendrá la participación en la campaña a través de las redes sociales para aquellos que no puedan acudir presencialmente. Para ello, solo tendrán que entrar en la página web www.mojateporlaem.org, donde aparece una ruleta con cinco opciones, de manera que aquella que toque tras jugar en ella es la que hay que realizar, para después subir una foto o vídeo en redes junto al hashtag #Mojate2021.

"La gente que acuda a la piscina tendrá que nadar en la zona que está acotada y luego se sumarán todos los metros que se han nadado, además, a cada participante se le da un diploma de participación", ha detallado Lasanta.

"No obstante, este año, debido también a la pandemia, no va a haber hinchables, pero sí que pondremos un punto de venta de productos de la campaña con camisetas, mochilas, llaveros, etc., de manera que lo que recaudemos se destinará a contribuir en los servicios de la asociación para las personas afectadas con esclerosis multiple, que es la rehabilitación, el apoyo psicológico, y el apoyo social", ha explicado.

Junto a la gerente de la asociación ha participado también Lauro Oliván Gómez, presidente de la misma, quien padece esclerosis múltiple desde hace veinte años "hoy en día va bien, hay más medicación que cuando empecé con la enfermedad, yo la tengo desde hace ya veinte años, y hoy en día gracias a la asociación, las terapias, y la nueva medicación se lleva de mejor manera".

"La esclerosis múltiple es una enfermedad neurogenerativa que, no se sabe por qué, el organismo ataca una sustancia propia que es la mielina, una capa grasa que envuelve los axones de las neuronas, entonces el impulsonervioso se interrumpe o se enlentece, siendo este impulso nervioso el que manda las ordenes del cerebro a las distintas partes dle cuerpo y a la inversa" ha explicado Arancha Lasanta.

La gerente de la asociación ha explicado, además, como los síntomas de esta enfermedad son muy variados, razón por la que se la conoce como 'enfermedad de las mil caras'.

El mayor problema de esta afección, según ha apuntado Lasanta, es la incertidumbre que se genera ante la incapacidad, incluso por parte del neurólogo, de comuicar al paciente cómo le puede llegar a afectar a largo plazo la enfermedad , y enfatiza que tiene una mayor incidencia en personas jóvenes de entre 25 y 30 años de edad.