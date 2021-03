El Campeonato de FP incluirá modalidades de exhibición como forma de promocionar las familias profesionales

Jardín Vertical de Plantas Epífitas, Impresión 3D o Atención Sanitaria en Incendios se mostrarán en el campeonato para visibilizarlas

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato Riojano de Formación Profesional RiojaSkills, que reunirá a 95 alumnos, 48 docentes y 38 empresas riojanas y nacionales e internacionales, incluirá, sólo en la fase regional, modalidades de exhibición como forma de promocionar las familias profesionales.

El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, y el director general de FP Integrada, Félix Alonso, han dado a conocer la edición 2021 del Campeonato de Formación Profesional Riojaskills.

Un campeonato que, tras el parón por la pademia, vuelve y lo hace "con novedades" dado que, ha dicho el consejero: "Estamos entrando en un momento importante de cambio para nuestra FP riojana, para que sea la de un perfil de trabajador áltamente cualificado y con un elevado grado de empleabilidad".

Ha explicado que "no sólo tiene la parte de competición, sino de difusión" ya que "no queda tan lejos el tiempo en el que se decía que la FP era el lugar al que iban los que no valía para estudiar", resaltando la "enorme falsedad de esta frase".

Alonso ha señalado que el campeonato pretende dar "mayor difusión a la Formación Profesional", además de elegir al equipo de representará a La Rioja en el campeonato nacional. Saldrán diecinueve modalidades: doce de competición y siete de exhibición.

El Campeonato Riojano de FP RiojaSkills se celebra los días 23, 24 y 25 de marzo en centros educativos de Logroño, Santo Domingo de La Calzada, Alfaro, Nájera, Calahorra y Fuenmayor; y concluirá el día 26 con un acto de clausura y entrega de medallas en la capital riojana.

En total, RiojaSkills 2021 integra la celebración de 19 modalidades (12 en competición y 7 en exhibición) de 9 centros educativos de La Rioja.

Participan 95 alumnos y 48 docentes que les asesoran y se responsabilizan de su preparación; mientras que 38 empresas riojanas y de ámbito nacional e internacional colaboran como patrocinadores del campeonato, miembros del jurado en las pruebas, y proporcionan material para el desarrollo de las mismas y obsequios para los participantes. Federación de Empresas de La Rioja (FER) y Universidad de La Rioja patrocinan las modalidades.

Uruñuela ha recordado que "la entrada en vigor de la LOMLOE nos ofrece también en La Rioja todo el espacio disponible para desarrollar un gran proyecto de Formación Profesional, en el que podemos hablar de hitos como la integración de la FP Básica y para el empleo, propiciar el avance decisivo hacia todo el proceso de reconocimiento de las Competencias Profesionales, o el desarrollo de los centros integrados".

Ha asegurado que están ya trabajando en aprovechar esta gran oportunidad que se nos abre, a la vez un reto apasionante y que tiene enormes implicaciones con el futuro de La Rioja.

HASTA CINCO NUEVAS MODALIDADES

A este campeonato pueden concurrir aquellos alumnos matriculados en Formación Profesional de diferentes familias profesionales y niveles (FPB, CFGM y CFGS) de centros sostenidos con fondos públicos de La Rioja, en alguno de los ciclos formativos relacionados con las modalidades que se convocan.

Desde la Dirección General de Formación Profesional Integrada, el Campeonato Riojano de Formación Profesional RiojaSkills 2021 tiene como objetivo la competición propiamente dicha, donde se seleccionarán los representantes que participarán en los Campeonatos Nacionales, y la difusión de la FP.

Entre las novedades destaca la entrada de cinco nuevas modalidades de competición: CNC Fresado, Fontanería y Calefacción, Desarrollo Web, Refrigeración y Aire Acondicionado y Atención Sociosanitaria, que elevan hasta las 19 el total de modalidades.

La otra novedad es que este año se incorpora la celebración en formato de exhibición de siete modalidades que son: Jardín Vertical de Plantas Epífitas, Impresión 3D, Atención Sanitaria en Incendios, Robótica Industrial, Infraestructura de Cableado, Ebanistería y Mecanizado en CNC y Soldadura Mediante Simulación que, aun no siendo convocadas en los campeonatos nacionales, se desarrollarán para la promoción y difusión de las distintas familias profesionales en La Rioja.

Las competiciones tendrán una duración máxima de un día en jornada de mañana y/o tarde con una estructura similar a sus equivalentes nacionales en SpainSkills.

El desarrollo de la competición, a lo largo de tres días, culminará con el acto de clausura el próximo día 26 en el IES Hermanos D'Elhuyar de Logroño, donde se dará a conocer el equipo seleccionado para el Campeonato Nacional y se premiará a los participantes.

Asimismo, se aprovechará este evento para la entrega de los premios extraordinarios de Formación Profesional del curso 2019/2020, en los que tanto a la persona ganadora de Grado Medio como a la del Grado Superior se les otorga un premio de 612,25 Euros.

En este curso, el premio de Grado Medio ha recaído en Anaís Moreira Quiroz del Ciclo de Gestión Administrativa del IES Comercio y en Grado Superior, en Carlos Ríos García, de Administración de Sistemas Informáticos en Red del IES Comercio.

A estos premios se sumarán la entrega de ocho accesit de Grado Medio y diez premios de Grado Superior con una dotación de 204,08 euros. A estas dotaciones económicas se suma la aportación de Bankia, también entidad colaboradora, que hace que las cuantías crezcan hasta los mil euros los premios extraordinarios y 500 los premiados y accésit.