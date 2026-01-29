El campo riojano, a la carretera contra MERCOSUR y PAC; "Dejen de usarnos de moneda de cambio, la situación es límite"

Cortes de carretera en La Rioja a modo de protesta en defensa del sector agrícola y ganadero, a 29 de enero de 2026, en Albelda de Iregua, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El campo riojano ha salido este jueves a las carreteras a modo de protesta para mostrar su rechazo a MERCOSUR, a los recortes de la PAC y el escaso respaldo para solucionar los problemas de la mano de obra, costes y burocracia. Han pedido a las instituciones que "dejen de usarles como moneda de cambio y que no negocien a sus espaldas porque estamos en una situación límite. Si sigue así, el sector primario va a desaparecer".

Así de contundentes se han mostrado los representantes de ARAG ASAJA, UAGR-COAG y UPA Rioja en el transcurso de la jornada que contará con varios cortes en determinadas carreteras riojanas. Las OPAs agrarias riojanas han secundado así la movilización convocada también en diferentes puntos de España bajo el lema 'Estamos hasta los mismísimos'.

En concreto, las 'tractoradas' están recorriendo las carreteras riojanas con cortes intermitentes de 20 minutos desde las 08,00 horas y permancerán así hasta las 20,00 horas. En concreto, los puntos con cortes son; Briones (intersección N-232 y LR-314), Nájera (intersección LR-427 y LR-136), Calahorra (polígono de El Recuenco), Agoncillo (intersección N-232 y LR 261) y Lardero (intersección N-111 con Avenida de Madrid).

Precisamente en el punto de Lardero, las OPAs han celebrado un encuentro con los medios de comunicación donde han destacado que, a lo largo de la mañana, los tres primeros cortes se han producido sin incidencias reseñables. Eso sí, alrededor de las 11,55 horas en la zona de Briones se han quemado uno fardos de paja que han sido retirados con un tractor.

"HARTAZGO" En su turno de intervención, el secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ha querido dejar claro "el hartazgo del sector primario primario" a la vez que ha asegurado que "aunque no queremos causar problemas a la sociedad, es necesario generar esta llamada de atención".

En primer lugar, Fonseca ha criticado "el acuerdo con MERCOSUR que se ha realizado a espaldas de los agricultores y ganaderos, utilizándolos como moneda de cambio frente a otro tipo de sectores".

Desde ARAG-ASAJA exigen que esos acuerdos comerciales "se celebren en igualdad de condiciones" porque, como lamenta, "no puede entrar un producto producido en esos países de MERCOSUR si no está producido con las mismas condiciones que exigen a los agricultores y ganaderos europeos".

Como ejemplo, ha recordado, "ya conocemos lo que ha pasado con Marruecos" desde donde entran los productos "en condiciones que nada tienen que ver con lo que se exigen a nuestros agricultores y ganaderos, generando una situación totalmente desleal que merma la rentabilidad de nuestros productores".

PAC "FUERTE"

Por otro lado pide "una PAC que sea fuerte, que esté a la altura y que sea capaz de asegurar la viabilidad de explotaciones agrarias europeas". La propuesta de la Comisión -alerta- "merma más de un 20% los fondos y con una deslavación total de la figura de la PAC, donde a los agricultores y ganaderos se les pretende todavía cargar con más condicionantes y más burocracia, está muy lejos de lo que necesita el sector".

Pero como ha finalizado tampoco "nos podemos quedar ahí". Hay otras cuestiones "más domésticas que afectan al campo en La Rioja y a la viticultura riojana".

En este punto, destaca, "llevamos ya casi seis campañas con unos precios por debajo de los umbrales de rentabilidad. La mayoría de los esfuerzos se han hecho por parte del sector productor y está claro que aquí tenemos un problema estructural por un exceso de la oferta en relación a la demanda".

Exige, ante ello, "la puesta en marcha del arranque voluntario de viñedo y que éste cuente con fondos suficientes para que los viticultores se puedan acoger a esta medida". También exige medidas para otros sectores como el del peral, el de la seta o del champiñón o la remolacha que "están desprotegidos con respecto al uso de productos fitosanitarios".

"SITUACIÓN LÍMITE"

Por parte de la UAGR COAG, su presidente, Óscar Salazar, recuerda que estas reivindicaciones "llevan años haciéndose". En la actualidad "estamos en una situación límite por todas las políticas hechas desde Bruselas, pasando por Madrid y llegando también a Logroño".

A juicio de los agricultores "no son las políticas adecuadas. Han desmantelado todos los órganos de control, han acabado con toda la preferencia comunitaria y hemos llegado a esta situación". A lo largo de los años "estamos viendo como sectores importantísimos aquí en La Rioja, como por ejemplo la patata, ha desaparecido totalmente de Santo Domingo".

O la remolacha, sector en el que "durante muchos años se ha estado poniendo dinero desde las administraciones, señalando los remolacheros como los perceptores de esas ayudas, cuando ha sido todo lo contrario, se lo quedaba la industria".

Pero, como continúa, "lo mismo está pasando en el sector del vino. Están utilizando a los viticultores como perceptores de ayudas para continuar en el sector y la realidad es todo lo contrario".

"ENTREGAN LA AGRICULTURA DESDE BRUSELAS"

"La realidad es que están entregando la agricultura desde Bruselas a los grandes fondos de inversión y nos están desplazando y están acabando con nosotros", ha destacado.

Una situación que "no podemos aceptar" porque, además, como ha señalado esto "lo van a terminar pagando los propios consumidores".

Para Salazar, los acuerdos como MERCOSUR "no cumplen con los estándares de calidad que tenemos aquí dentro, en Europa". Por ello, insiste, "la sociedad se tiene que juntar con el sector agrario porque estamos hablando de alimentación, de alimentación fundamental y la Unión Europea no está garantizando".

"NO HAY RENTABILIDAD"

Finalmente, el secretario general de UPA Rioja, Néstor Alcolea, ha lamentado que "no hay rentabilidad en nuestras explotaciones, estamos perdiendo dinero mientras trabajamos" y es una situación "que no podemos soportar más".

Para Alcolea, además, los políticos y gobernantes a nivel nacional y europeo "están cayendo en una incoherencia y una incongruencia absoluta" ya que "mientras firman acuerdos como MERCOSUR, que facilita la entrada de productos del sector agroalimentario que producimos aquí con estándares de calidad infinitamente inferiores a los de aquí, aquí predican lo contrario, que consumamos productos de proximidad, ecológicos... esto es imposible".

Además de eso, "plantean una nueva PAC completamente deslavada y desvirtuada". El sector "se tiene que plantar" y en La Rioja, además, se une "la situación del vino en la que nos encontramos que es completamente límite".

"LA GENTE JOVEN SE ESTÁ MARCHANDO"

En esta línea, el secretario general de UPA Rioja explica que "las explotaciones están arruinadas, la gente joven se está marchando del campo... hay que tomar medidas como el arranque del viñedo y que las administraciones colaboren".

"El sector no aguanta más, no aguanta un año más, ni con cosechas largas ni con cosechas cortas, estamos viendo que es imposible mantener la rentabilidad".

Con todo ello, indica, "la situación es clara, o se cambia de rumbo, se ponen encima de la mesa medidas que faciliten la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones o todo esto afectará también a los consumidores. Esto no es un problema solo de agricultores o ganaderos, es un problema de toda la sociedad".

Por eso, ha finalizado, "hago un llamamiento a nuestros responsables políticos para que no nos den la espalda, que no seamos un intercambio para vender industria y tecnología... que dejen de vender al sector agroalimentario y que de verdad nos escuchen y pongan en marcha las medidas que demandamos. No podemos aguantar más. Si no se mejora, aquí no va a quedar nadie del sector primario".