La canción 'La ciudad iluminada' busca convertirse en el himno de las 'Luminarias' en San Bernabé

Acto del desfile de 'Luminarias' en San Bernabé - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El multidisciplinar artista Elías del Río ha compuesto la canción 'La Ciudad Iluminada', que busca convertirse en el himno del desfile de las 'Luminarias', símbolo del voto de San Bernabé y de la resistencia de la ciudad de Logroño frente a las tropas francesas en 1521. El acto tradicional se lleva a cabo cada 10 de junio en la calle Portales.

El también presidente y fundador de la Cofradía de San Bernabé ha explicado a Europa Press que "llevaba tiempo pensando que las 'Luminarias' necesitaban una música y una canción; y ni corto, ni perezoso me puse a hacerla". El tema 'La ciudad iluminada' "versa de las fiestas de San Bernabé, de las luminarias, y de que vamos a convertir Logroño en un candil con fogatas y fiestas".

Ha sido grabado con la colaboración de Diego Urmeneta, la Escuela de Jotas y los gaiteros de San Asensio. De hecho, Del Río ha indicado que una vez escrito "se lo pase a Urmeneta para que lo grabase, y me pidió si podía escribirle unos versos para jotas en cuartetas con rimas en los pares, y así lo hice, llegando a escribir una veintena, habiéndose incorporado algunas en el medio de la canción".

Del Río ha señalado que "hice también la versión de gaiteros, que ya se cantó y se tocó, así como la jota que se interpretó en el Festival de Jotas".

Para dar a conocer el tema, para que pueda ser coreado el día del desfile de 'Luminarias' se ha hecho "un USB que está a disposición de grupos musicales, de danza o de voluntarios". Ha avanzado, que para el 10 se imprimirá la letra para que pueda ser cantada por todos los asistentes.

La Cofradía de San Bernabé revive cada noche del 10 al 11 de junio esta tradición mediante el reparto de velas y el desfile de luminarias en recuerdo de la victoria de la ciudad sobre los franceses y del voto que los logroñeses hicieron al Santo en 1521.