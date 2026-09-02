Capellán acudirá a la concentración de apoyo a Ceuta como "como español y como persona"

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, entrando al Debate sobre el Estado de la Región con el consejero de Hacienda y portavoz, Alfonso Domínguez, y la consejera de Empresa, Belinda León - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojanol, Gonzalo Capellán, ha anunciado que acudirá a la concentración que se desarrollará esta tarde, en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño igual que en otros municipios de España, de apoyo a Ceuta "como español y como persona".

"Yo sí lo digo, sí, claro que voy a ir a la manifestación de apoyo a Ceuta y a los Ceutíes", ha indicado Capellán en el marco de la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra desde ayer en el Parlamento de La Rioja.

Ha añadido: "Y, además, lo voy a hacer como español, lo voy a hacer como persona y como persona humana, porque no creo que nadie pueda ser ajeno a lo que están viviendo nuestros compratriotas en una ciudad española como es Ceuta".

En una segunda intervención, Capellán, a respuesta del reproche de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, referido a que no había lamentado la muerte de inmigrantes, ha dicho: "El fallecimiento de 140 personas es una tragedia humana dolorosa".