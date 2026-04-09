Capellán anuncia una ampliación de 3,5 millones de euros en las ayudas a autónomos

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado una ampliación de 3,5 millones de euros en las ayudas a autónomos para llegar a todos aquellos que se quedaron fuera de la última convocatoria.

Capellán ha respondido a una pregunta de la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, que ha querido conocer la valoración del presidente riojano de la política de apoyo a los autónomos.

El presidente riojano ha anunciado que la semana que viene se publicará una nueva convocatoria, de 3,5 millones de euros destinada "todos los autónomos de La Rioja que no cumplían los requisitos, dado que se requería un año ejerciendo la actividad de autónomo".

Capellán ha entendido que "todo autónomo que en La Rioja decide emprender una actividad tiene que tener la confianza y la seguridad de que el Gobierno de La Rioja le va a apoyar".

La ayuda equivaldrá, para menores de treinta años, "a un año entero de tarifa". "Cero euros para animar y favorecer el inicio de la actividad", ha dicho señalando que, por lo tanto, son "2.700 euros en una convocatoria única".

Una convocatoria, ha insistido, que "va a incluir a todos los autónomos, a los societarios, a los colaboradores, a los mutualistas; ahora ya todos recogidos en una sola orden".

Se destinará a todos los autónomos y será de 2.700 si es menor de treinta años, o mayor de sesenta; y de y 2.100 para el resto. "Los autónomos tendrán siempre en esta comunidad el apoyo del Gobierno del Partido Popular", ha afirmado.