Capellán anuncia un Plan para el Impulso de Polígonos Industriales dotado con 30 millones de euros

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy en el Parlamento de La Rioja la puesta en marcha de un nuevo Plan 2027-2031 para la Reactivación e Impulso de Polígonos e Infraestructuras Industriales de La Rioja, dotado con treinta millones de euros.

En una intervención que ha durado más de dos horas y media, y que ha supuesto la primera sesión del Debate sobre la Política General del Gobierno de La Rioja (Debate sobre el Estado de la Región), Capellán ha avanzado la puesta en marcha de "un plan para que cada metro cuadrado industrial sea más competitivo y cada empresa encuentre mejores razones para quedarse, crecer o venir a La Rioja".

Será, ha dicho, una programación "estable" de cinco años orientada a "modernizar áreas industriales, mejorar servicios comunes, seguridad, accesibilidad, eficiencia energética y conectividad; y a reactivar espacios infrautilizados".

También, "a alargar la vida útil de nuestras infraestructuras productivas y a reforzar, tanto la permanencia de las empresas ya instaladas como facilitar la ampliación de aquellas que lo requieren para seguir expandiendo su actividad, y la captación de nuevos proyectos empresariales".

VIÑEDO: FINANCIAR EL REEQUILIBRIO

El presidente riojano, en su discurso, que mañana será contestado por los Grupos Parlamentarios de PP, PSOE, Vox y Podemos-IU, se ha referido, también, al viñedo y, en concreto, a que "entre las medidas estructurales hay que reseñar la demanda de reducción de la masa vegetal".

"Una medida alineada con los criterios del acuerdo alcanzado en el seno de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, siempre de forma complementaria a otras medidas que va acordando el sector, referentes a seguir primando la calidad, trabajando en la promoción, etcétera", ha dicho.

Para Capellán, "no existe una sóla causa ni una solución única a los actuales problemas del sector". Y, bajo este prisma, ha recordado cómo el Gobierno que preside "ya se ha pronunciado públicamente para apoyar, una vez más, sus demandas y acuerdos".

También, ha dicho, "mostrando su plena disposición a financiar en la máxima cantidad que establezcan las normativas que regularán esta opción de reequilibrio de la masa vegetal".

Dentro de esta misma materia, ha avanzado que el Ejecutivo impulsará una Ley de Protección y Conservación del Viñedo Viejo reconociéndolo como patrimonio agrario, paisajístico, económico y cultural, identificando las plantaciones de especial antigüedad e incorporando ayudas directas e incentivos fiscales.

"Evitar que desaparezcan esas viñas es proteger calidad, diversidad, paisaje e identidad, y legar un patrimonio vivo a las siguientes generaciones", ha visto.

El presidente ha señalado cómo el próximo mes de octubre se inaugurará la reforma integral de la Estación Enológica de Haro, un proyecto que ha definido de "ambicioso" en el que se han invertido casi 7,5 millones de euros.

También en la línea del campo, ha indicado que, en último trimestre del año, se presentará el Plan de Acción para la Ganadería Extensiva, "elaborado con el sector".

Incluirá, ha dicho, infraestructuras municipales, tecnología, vallados virtuales, mejora genética y sustituciones frente a costes, relevo, presión administrativa y sanitaria, fauna y lobo. "La ganadería extensiva es economía, prevención, paisaje y vertebración rural", ha visto.

En cuanto al Nuevo Laboratorio Regional de La Grajera, ha afirmado que "será referente de las estrategias One Health y de I+D e incorporará técnicas modernas al servicio del sector primario". Tendrá 7.300 metros cuadrados y tres plantas para Biología, Química Alimentaria y Química de Residuos.

La obra, ha afirmado, avanza a buen ritmo y por eso ha anunciado que, en el primer trimestre de 2027, estará finalizado, ya que se va a habilitar todo el presupuesto necesario para completar los diecisiete millones de euros que supone la inversión.

"La conservación exige continuidad y recursos", ha considerado y, por eso, ha adelantado que en el proyecto de presupuestos para 2027, que el Gobierno llevará al Parlamento, donde se ha producido el debate, se "volverá a incrementar la inversión en las partidas consignadas para prevenir y hacer frente a los incendios: pistas, cortafuegos, fajas auxiliares, selvicultura preventiva, desbroces, abrevaderos y alambradas de apoyo a la extensiva".

"Nuestro objetivo es alcanzar en 2027 una cifra de diez millones de euros de inversión en este importante capítulo, que marca un máximo histórico en nuestra Comunidad Autónoma. La prevención protege a las personas, al patrimonio natural y a la actividad económica", ha aseverado.

LEY DE PESCA

Además, el Ejecutivo riojano, antes de fin de año, enviará al Parlamento la nueva Ley de Pesca y Gestión Piscícola, elaborada con la Federación para actualizar la norma de 2006.

Se aprobará también, ha dicho, con los agentes del sector, el Decreto de Figuras de Caza: guía de caza, certificación riojana de la carne, licencias interautonómicas y perfil del cazador ético

Capellán ha reconocido que la vivienda es una preocupación social de primer orden en toda España y, a ese respecto, se ha referido al Plan Revive, que apoya a jóvenes de hasta 45 años para que fijan su residencia en municipios de hasta 5.000 habitantes mediante compra, rehabilitación o autopromoción.

"Sin duda, es la medida en materia de políticas de acceso a la vivienda más original", ha dicho señalando que "se han recibido más de 1.600 solicitudes, en más de 120 municipios del medio rural".

Ha recordado que el Gobierno de La Rioja, a través del IRVI, puso en marcha en noviembre de 2025 el programa AvaLa Rioja, que respalda a personas menores de 46 años con el veinte por ciento del coste de sus hipotecas.

Ha anunciado que, tras su éxito, si actualmente está dotado con un millón de euros en los presupuestos de 2027 se vamos a multiplicar por tres la cantidad (por lo que contará con tres millones de euros)

Capellán también ha lanzado una "reivindicación", que "La Rioja no puede seguir siendo una isla dentro de la Península" y, para ello, ha dicho, necesita que su aeropuerto "sea considerado de Servicio Público Obligatorio" y "que sus comunicaciones por ferrocarril dejen de ser las peores de España".

"Necesita concluir las obras de comunicación terrestres de autovía por Madrid y que la permeabilidad de la liberación de la AP-68 contemple las mejoras acordadas en este Parlamento, como el nuevo enlace a la altura de San Asensio. No dejaremos de luchar por estas justas demandas hasta que sean una realidad gobierne quien gobierne", ha clamado.

En Cultura ha anunciado un nuevo Plan del Español "que conectará patrimonio e investigación; universidades y ciencia; educación y cultura; tecnología, empresa e inteligencia artificial".

Y en Deporte, ha avanzado que se ha diseñado el II Plan de Infraestructuras Deportivas de La Rioja2027-2031, que estará dotado con diecisiete millones de euros, lo que supondrá un incremento del 23 por ciento con respecto al plan vigente.