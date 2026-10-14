Capellán apela a centrarse en "el día a día" de los riojanos y de sus necesidades al margen de momentos electorales

Archivo - El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha apelado a preocuparse "del día a día" de los riojanos "al margen de momentos electorales" porque "las campañas pasan, los grandes titulares también pero las necesidades de las personas siguen".

En este aspecto, ha dicho el líder del Ejecutivo regional es en el que "me voy a centrar" porque "mi compromiso es con La Rioja, en estar pegado a la calle, al suelo, a la vida cotidiana, y antes y después de las elecciones vamos a seguir en esa labor".

Gonzalo Capellán ha respondido así a los periodistas, preguntado por las propuestas del PP y Vox en materia de pensiones, tras visitar la nueva Oficina Gastronómica de la ONG 'Cocinar a Ciegas' en Logroño.

Como ha defendido, trabajará por "estar en la calle, por escuchar a los ciudadanos y atender a sus necesidades, siempre con seriedad y no al albur de campañas o de la coyuntura".

Por eso, "al margen de momentos electorales, lo importante es el día a día". Aunque como ha reconocido, "todo no se puede arreglar o no podemos conseguirlo" al menos "cuando hay proyectos de trascendencia social, como el presentado hoy aquí, que es transformador para las vidas de personas, debemos atenderlo y poner los medios, que es lo que tiene que hacer la Administración para que una asociación como ésta siga y tenga las posibilidades de desarrollar esa labor".

En eso, ha indicado, "es en lo que estamos centrados y no nos vamos a mover de ahí, ni por campañas nacionales ni por declaraciones de nadie". "Creo que es lo que la gente valora y lo que espera del Gobierno de La Rioja", ha finalizado.