Capellán destaca expansión internacional y carácter innovador de la plataforma tecnológica de origen riojano NeuronUP

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, visita la sede de la empresa NeuronUp - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado hoy, día 25, durante la visita a la sede de la empresa NeuronUP, ubicada en Logroño, "la expansión internacional de esta plataforma tecnológica creada en La Rioja y actualmente con presencia en más de 75 países, siendo España, México, Brasil, Francia, Italia y Estados Unidos sus mercados más importantes, así como su carácter innovador".

Capellán, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren; y el fundador de NeuronUP, Íñigo Fernández de Piérola; ha subrayado su carácter pionero: "Es un proyecto absolutamente innovador, en un campo tan importante como la salud y la neurorrehabilitación, que, a través de la tecnología y el conocimiento de la psicología aplicada, cada año va más. Desde La Rioja, está ayudando a nivel nacional e internacional, aportando soluciones a las personas. Además, es una herramienta innovadora que ayuda a profesionales en el campo de la psicología, la atención clínica y la salud".

Cabe recordar, que NeuronUP obtuvo el premio Pyme del Año 2025 en La Rioja, un galardón que refleja la destacada evolución que ha experimentado recientemente, incrementando de forma notable su volumen de negocio -en el último ejercicio 2025 su facturación ha sido de casi 3 millones de euros, el doble que el curso anterior- y su base de clientes. Por su parte, Fernández de Piérola ha recordado que el proyecto "nace de un despacho de psicología".

"Lo que intentamos hacer fue digitalizar lo que ya estábamos haciendo como clínica. Quizá ese ha sido el éxito, que no usamos la tecnología, sino que es una commodity. Esa necesidad que teníamos como clínicos ha estado en el resto del mundo. Estamos en más de 70 países y más de 3.500 centros son los que trabajan con nosotros. Pero los profesionales que están en la plataforma son más de 7.000 y el mes pasado llegamos a 6,5 millones de ejercicios o juegos realizados, que es una cifra espectacular", ha expresado.

Gabinetes y consultas particulares, universidades, residencias y centros de día, farmacéuticas, asociaciones y fundaciones, colegios, hospitales, grupos sanitarios y centros de rehabilitación conforman una cartera actual de unos 2.500 clientes.

NeuronUP es un software as a service (SaaS) que trabaja en el entorno de la salud digital y más concretamente en el sector de la neurorrehabilitación y estimulación cognitiva, siendo su objetivo "mejorar la práctica global y aportar datos fiables y útiles, tanto para el uso individual de cada profesional como para la comunidad científica".

Esta empresa, creada en Logroño en 2011, cuenta con un equipo de trabajo de un centenar de personas, de las cuales el 70 por ciento realiza su actividad en sus instalaciones riojanas. La plataforma que desarrollan está dirigida a profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual, enfermedades neurodegenerativas, personas con daño cerebral, trastornos del neurodesarrollo, envejecimiento normal, enfermedad mental, etc.

Asimismo, NeuronUp es cliente habitual de la ADER con 35 expedientes que han supuesto una inversión total de 3,2 millones de euros y una subvención prevista de 996.000 euros. En 2024, Moira Capital Partners, un fondo español de Private Equity, aportó financiación mediante una ampliación de capital por importe de 7,6 millones de euros, con el objetivo de impulsar el crecimiento del negocio actual haciendo especial hincapié en la internacionalización y el desarrollo de nuevos productos complementarios al actual.