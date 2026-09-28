Capellán inaugura la nueva planta automatizada de clasificación y selección de envases ligeros del Ecoparque

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha inaugurado la nueva planta automatizada de clasificación y selección de envases ligeros del Ecoparque de La Rioja, en la que se han invertido un total de 15.781.348,62 euros, de los que 13 millones de euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y han sido financiados con fondos europeos NextGenerationEU.

El resto de la inversión (2.781.348,62 euros), en su mayor parte correspondiente al IVA, se financia con fondos propios del Consorcio de Aguas y Residuos la Comunidad Autónoma de La Rioja. "Una importante inversión que nos permite mirar a futuro, planificar, ampliar capacidades, modernizar y tener una infraestructura esencial", ha subrayado.

Esta nueva instalación, impulsada por el Ejecutivo autonómico y ejecutada por el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, sustituye y amplía la capacidad de clasificación de los envases ligeros recogidos selectivamente en La Rioja y está concebida para separar con mayor precisión los materiales del contenedor amarillo, reducir el rechazo y entregar fracciones con la calidad necesaria para su reciclado.

Su entrada en servicio permitirá duplicar la capacidad de reciclaje de la instalación comparándola con 2024, alcanzando en la actualidad una capacidad nominal de 12.187,5 toneladas anuales.

"Contamos con una infraestructura moderna que vuelve a poner a La Rioja a la vanguardia de esa capacidad de reciclaje y sobre todo de valorización de todos los desechos y residuos urbanos que generamos día a día los ciudadanos, impulsando la economía circular, la sostenibilidad y la necesaria conciencia medioambiental", ha resaltado el jefe del Ejecutivo autonómico.

La nueva planta, que también ha visitado la Delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, cuenta con una superficie plataforma de 8.450 metros cuadrados. Dispone de una nave de proceso, recepción, edificio de servicios, cabinas de selección y un aula para uso divulgativo, entre otros espacios. Las obras comenzaron en agosto de 2025 y finalizaron el pasado 29 de junio.

Desde entonces, se han realizado diversas pruebas en vacío, calibración y optimización para verificar el funcionamiento, previas a las pruebas de rendimiento con residuo y su entrada en servicio en régimen ordinario.

Tras la visita, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha valorado positivamente la colaboración entre administraciones para mejorar y modernizar una infraestructura estratégica para avanzar hacia una economía circular real, con más material recuperado, con procesos de mejor calidad que desembocan en un menor rechazo de estos residuos al proceso de reciclaje. Con esta importante inversión, el Ecoparque ve implementado "su margen de crecimiento, su flexibilidad y su capacidad operativa para afrontar el crecimiento de la recogida separada y los picos operativos". Así, ha recordado que la línea original del Ecoparque data de 2005.

Desde entonces tanto la composición como el volumen de envases que recibe han evolucionado, por lo que es positivo que cuente con mayor capacidad, precisión, flexibilidad y calidad de salida, que es lo que nos permite esta mejora y los avances tecnológicos con los que cuenta, que hacen posible separar por propiedades físicas y ópticas, mientras que las cuatro cabinas manuales garantizan la calidad del proceso.

En este sentido, ha señalado que permite recuperar materiales como envases plásticos (PET, PEAD, PP, PS), film, acero, aluminio, brik, papel y cartón con una eficacia global de recuperación garantizada para esta instalación que, según los técnicos, alcanza un 87 por ciento en la fase de ensayos.

Una clasificación más precisa permite una mayor recuperación de materiales con más valor para su reciclado y las mejoras tecnológicas introducidas posibilitan actuar con mayor flexibilidad ante cambios de composición de los envases, gracias a los equipos ópticos configurables, en el marco de un proceso cuya trazabilidad también se ha visto sensiblemente mejorada con estas nuevas inversiones.

"Estamos mejor preparados no solo para atender las demandas presentes, sino para dar respuesta de futuro a crecimientos, a picos de llegada de residuos por parte de los ciudadanos y, por lo tanto, eso es una ampliación importante. Esta nueva planta incorpora la última tecnología para el reciclaje, consiguiendo una gran eficacia, reciclando más y mejor, dándoles más valor a esos desechos", ha apuntado.

Desde 2024, se han implementado diversas mejoras en el ecoparque de La Rioja. Entre ellas, destaca la construcción de una planta de tratamiento de residuos voluminosos, cuyo coste se sitúa por encima del millón de euros. Asimismo, se han adecuado los digestores para el tratamiento de la recogida selectiva de biorresiduos, una actuación en la que se han invertido 1,7 millones de euros.

A estas mejoras se suma la adquisición de una nueva pala cargadora y de una máquina volteadora, valoradas conjuntamente en más de 500.000 euros. "En total estamos hablando de 3,4 millones de euros en los dos últimos años, adicionales a los 15,7 de esta planta. Hoy era una buena ocasión para que conozcamos todo lo que sucede en este Ecoparque, insistiendo en la necesidad de aumentar la conciencia de reciclar, con una clasificación lo más óptima posible para conseguir también recuperar la mayor parte de lo que desechamos en el día a día para que pueda volver a la sociedad en forma de otro tipo de tratamientos", ha señalado.

TRATAR 130.000 TONELADAS ANUALES Y UNA PLANTILLA DE 118 PERSONAS

El Ecoparque de La Rioja, ubicado en la Rad de Varea en término municipal de Villamediana de Iregua, es una instalación de gestión integral donde se clasifican, reciclan y valorizan residuos urbanos de todos los municipios de la comunidad autónoma. Ocupa una extensión de 8 ha. y tiene capacidad para tratar 130.000 toneladas anuales.

En la actualidad cuenta con una plantilla de 118 personas trabajadoras en tres turnos. A su vez, dispone de un aula de educación ambiental que realiza actividades formativas y de sensibilización por la que han pasado en 2025 un total de 3.156 visitantes. El último balance anual publicado por el Ecoparque establece una entrada de 6.085 toneladas de residuos de envases tratados procedentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja y también de La Rioja Alavesa. La recogida separada de envases ligeros por habitante en La Rioja supera los 17,4 kilos con una población de 324.100 habitantes.