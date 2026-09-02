Capellán muestra su "disposición e ilusión" a volver a ser candidato a presidir La Rioja

Archivo - El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha mostrado hoy, en el Parlamento de La Rioja, su "disposición e ilusión" a repetir en el cargo.

Capellán, en el transcurso de la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, ha respondido a la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, quien le había dicho que esperaba que fuese su último debate.

"Por dilucidar esa duda hoy le puedo anunciar, aquí, que tengo toda la ilusión, sigo creyendo en esta tierra, sigo amando profundamente esta tierra, creo que puedo aportar un proyecto de cultura a esta tierra junto con el resto de los riojanos", ha dicho.

Ha añadido: "Desde esa convicción y ese compromiso yo le digo que tengo toda la ilusión y me pongo, una vez más, al servicio de los riojanos para ser el candidato de las próximas elecciones".

Ha dicho, también, que siempre ha puesto La Rioja "por delante" y, por eso, en ocasiones no ha acudido a encuentros del Partido Popular. Sin embargo, se trata de algo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entiende porque fue presidente de Galicia y sabe que la "prioridad" de un presidente es su comunidad.

"Muchas gracias, y nos vemos en el próximo debate sobre el estado de la región", ha finalizado Capellán. Un debate que será ya la próxima legislatura, después de las elecciones de mayo del 2027.