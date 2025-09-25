Cáritas La Rioja celebra un nuevo San Mateo Solidario con gran participación

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Centenares de ciudadanos han pasado esta mañana por la sede de Cáritas La Rioja para celebrar una nueva edición de San Mateo Solidario. La entidad ha organizado actividades para todas las edades con el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos por un fin social.

Grandes y pequeños han disfrutado de un gran bingo, talleres infantiles, la música en directo de DJ Pedrote y una degustación del pincho de champiñón acompañado de vino de Rioja o agua.

Además, los asistentes han podido acercarse al tendedero de historias de personas y programas de Cáritas, visitar la carpa de sensibilización de Chavicar Sostenible y conocer la campaña "Llamados a encontrarnos", destinada a la captación de socios y donantes.

En el evento han participado representantes de instituciones autonómicas y locales, así como los Vendimiadores de San Mateo. Todos ellos han sido recibidos por el director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, y el subdelegado de la entidad, Fernando Beltrán.

"San Mateo Solidario ya se ha convertido en un acto tradicional de las fiestas y ese es nuestro deseo: hacer presente a Cáritas y, con ella, a todas las personas a las que acompañamos. Queremos darles voz también en este contexto festivo", ha destacado el director de Cáritas La Rioja.

José Andrés Pérez ha señalado que esta cita es también una manera de mostrar el lado positivo de la vida de las personas a las que apoya la entidad social.

"A menudo -ha dicho- se percibe que Cáritas solo anuncia desgracias, pero no es así. La vida también está llena de momentos alegres y de celebración, y para nosotros es importante que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas, que nadie se quede al margen".

Asimismo, el director ha recordado el fin solidario del evento, ya que "todo lo recaudado se destina a los programas de Cáritas La Rioja, que son muchos", señalando que "por ejemplo, ahora mismo la vivienda es una preocupación absolutamente fundamental, algo que tratamos de paliar con nuestro programa de alojamientos temporales".

"Además, en esta época de inicio de curso, también destinamos muchos recursos a ayudas para material escolar y comedor. Cada aportación suma y nos permite dar respuesta a necesidades reales de las familias", ha finalizado.