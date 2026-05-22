Cáritas La Rioja invita a participar este sábado en el II Encuentro Intercultural 'Un gusto conocerte' - CARITAS LA RIOJA

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día de la Interculturalidad, que se conmemora mañana, 21 de mayo, Cáritas La Rioja celebrará este sábado el II Encuentro Intercultural 'Un gusto conocerte', una propuesta abierta a toda la ciudadanía que busca favorecer la convivencia, visibilizar la riqueza de la diversidad cultural y animar a la participación en una tarde pensada para compartir, disfrutar y conocerse mejor.

La actividad, organizada por el programa de Alojamientos Temporales, tendrá lugar en el patio de Cáritas La Rioja (confluencia de las calles Herrerías y Juan Lobo). Las puertas se abrirán a las 16,30 h y se desarrollarán distintas propuestas gratuitas para todos los públicos.

Habrá música y degustación de repostería internacional y, además, los niños y niñas podrán disfrutar de pintacaras, mural, globoflexia, tatuajes de henna y trenzas africanas.

Marina Unzalu, técnica del programa de Alojamientos Temporales de Cáritas La Rioja, subraya que "con este encuentro queremos seguir creando espacios de relación entre personas y familias de distintos orígenes, porque la convivencia es la mejor manera de combatir prejuicios y de poner en valor todo lo que la diversidad cultural aporta a nuestra sociedad".

En este sentido, añade que "no se trata solo de compartir una actividad festiva, sino de abrir oportunidades reales para encontrarnos, conocernos y sentir que formamos parte de una misma comunidad".

La cita se enmarca en el trabajo que Cáritas La Rioja desarrolla a través del programa de Alojamientos Temporales, desde el que acompaña a personas y familias en situación de vulnerabilidad que necesitan un hogar y apoyo para avanzar en sus procesos de inclusión y autonomía. Desde esa realidad, la entidad considera fundamental impulsar iniciativas comunitarias que ayuden a fortalecer vínculos, prevenir el aislamiento social y favorecer la participación.

"En el programa vemos a diario que muchas personas no solo necesitan una respuesta habitacional, sino también relaciones, apoyo mutuo y espacios en los que sentirse acogidas -señala Marina Unzalu-. Por eso promovemos actividades como esta, que ayudan a tejer redes, a generar confianza y a recordar que la inclusión también se construye compartiendo tiempo, cultura y vida cotidiana".

UNA COMIDA DE ENCUENTRO

Durante la mañana del sábado tendrá lugar, además, una comida compartida entre familias que participaron en anteriores ediciones de "Te invito a comer" y personas y familias usuarias del programa de Alojamientos Temporales. 'Te invito a comer' es una iniciativa impulsada por este mismo programa en la que una familia invita a otra a compartir una comida en su casa, favoreciendo así el conocimiento mutuo, el intercambio de tradiciones y la creación de vínculos.

La primera edición reunió a 16 familias de seis nacionalidades distintas, mientras que la segunda contó con 62 participantes de siete nacionalidades. Aunque este año no ha podido celebrarse en su formato habitual, Cáritas La Rioja ha querido mantener ese espíritu de encuentro e intercambio cultural, así como dar continuidad a los lazos que se han ido tejiendo en torno a esta propuesta.

En este sentido, la entidad remarca que el II Encuentro Intercultural 'Un gusto conocerte', que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, nace precisamente de esa misma convicción: que la diversidad no debe vivirse desde la distancia o el prejuicio, sino como una oportunidad para enriquecernos mutuamente y construir una sociedad más inclusiva.

"Queremos sensibilizar sobre la riqueza de la diversidad cultural y promover una convivencia en la que las diferencias no se toleren simplemente, sino que se celebren", resume Marina Unzalu.