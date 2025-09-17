Carmen Torres protagoniza el Encuentro 'Spanish Influencers in Science' el jueves en el Instituto Cervantes de Bruselas

Archivo - Las investigadoras Carmen Torres -a la izquierda-y Elena Gómez - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carmen Torres Manrique, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Rioja', interviene este jueves 18 de septiembre en el Encuentro 'Spanish Influencers in Science'.

El Instituto Cervantes de Bruselas (Bélgica) acoge el jueves 18 de septiembre el Encuentro 'Spanish Influencers in Science' organizado por la asociación de Científicos Españoles en Bélgica (CEBE), en colaboración con la Embajada de España en Bélgica, la Fundación Ramón Areces y la entidad anfitriona.

Carmen Torres Manrique, que es responsable del Grupo de Investigación One-Health UR y una referencia internacional en el campo de la investigación de la resistencia a los antibióticos, intervendrá junto a Rob Lavinge, del Laboratory of Gene Technology de la Universidad de Lovaina (Bélgica).