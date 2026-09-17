Casa 47 licita el proyecto de 102 viviendas asequibles en Logroño

Archivo - Pisos, piso, casa, casas, edificio, vivienda, viviendas, construcción, se compra, se vende, venta, alquiler, hipoteca, hipotecas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 102 viviendas asequibles en la ciudad de Logroño. El presente contrato tiene por objeto la redacción de los proyectos básico y de ejecución para la edificación de un bloque de viviendas, que se llevará a cabo sobre una parcela de 3.268 m2 de superficie, situada en la calle Segundo Arce, S/N.

Asimismo, el contrato incluye las tareas de seguimiento durante la tramitación administrativa, la redacción de aquellos informes que sean requeridos, la corrección de observaciones detectadas y demás trabajos necesarios para la correcta tramitación de todos los documentos del proyecto. El valor estimado del contrato se fija en 525.074 euros, impuestos excluidos.

La licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13:00 h del 17 de noviembre de 2026

VIVIENDA ASEQUIBLE Y PROTEGIDA PARA SIEMPRE

Esta promoción de 102 viviendas forma parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y serán destinadas al alquiler asequible con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía. Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, realizando así la gestión de todo el ciclo residencial del Parque Estatal de Vivienda Asequible.