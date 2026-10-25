La Casa de los Curas de Calahorra acoge la exposición del VI concurso fotográfico 'Turismo de naturaleza'

Exposición fotográfica en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de los Curas acoge la exposición del VI concurso fotográfico 'Turismo de naturaleza' hasta el 29 de noviembre. Se pueden contemplar 20 imágenes seleccionadas de la sexta edición del concurso fotográfico de 'Turismo de naturaleza Ciudad de Calahorra'.

Entre las fotografías expuestas se encuentran las tres ganadoras del certamen: 'Vuelo hacia la historia' de Blanca Lorza Francés, 'Espejo de una ausencia' de David Amatriain Pascual y 'Calapolas' de Pedro Soldevilla Merino.

Las 20 fotografías podrán visitarse de lunes a viernes de 8,30 a 14,30 horas, los jueves, viernes y sábados de 18,00 a 20,00 horas y los domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas.

Este año el Ayuntamiento de Calahorra ha recibido un total de 38 fotografías entre las tres categorías: 'Naturaleza urbana: fauna y flora', 'El embalse El Perdiguero: naturaleza, ocio y turismo' y 'Tema libre sobre naturaleza del término municipal de Calahorra'.

Para hacer la selección los miembros del jurado han valorado "la calidad técnica y artística de los trabajos, su singularidad, realidad, composición y belleza, así como que el tema tratado es de interés y da a conocer los valores naturales de Calahorra y promueve actitudes de respeto hacia la biodiversidad".

Desde hace seis años, el Ayuntamiento de Calahorra convoca este concurso con el fin de poner en valor el patrimonio natural, agrícola y paisajístico de la ciudad, vinculado a la identidad y singularidad del municipio. A través de este certamen, se dan a conocer y se difunden todos estos recursos, mostrando la riqueza, variedad y la belleza de los espacios naturales y los paisajes calagurritanos.