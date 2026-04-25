La Casa de la imagen lanza una campaña de crowdfunding para documentar los bosques primarios de Alaska

La Casa de la imagen hace una campaña de crowdfunding para ir a documentar los bosques primarios de Alaska - CASA DE LA IMAGEN

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la imagen ha lanzado una campaña de crowdfunding para documentar los bosques primarios de Alaska.

En un comunicado de prensa recuerdan que el sureste de Alaska quedó libre de hielo al final del Pleistoceno, hace unos 10.000-12.000 años, permitiendo el establecimiento del bosque lluvioso.

Los bosques primarios de Alaska hoy son un santuario natural que aún permanece en pie contra todo pronóstico.

En sus 69.000 km2 laten ejemplares de cedros rojos que llevan más de 800 años en silencio, testigos de glaciares, fiordos y ríos que alimentan a millones de seres vivos.

OSO PARDO Estos bosques son el hogar de la mayor población de águilas calvas, de osos pardos que dependen del salmón. Son refugio del lobo, el ciervo mulo, el azor común, el mérgulo jaspeado y el armiño haida, una especie en peligro de extinción.

ARMIÑO HAIDA

Aves únicas sobrevuelan estos valles húmedos, recordándonos que hay ecosistemas que solo existen cuando la naturaleza permanece intacta. Cada tronco, cada musgo y cada corriente de agua forma parte de un equilibrio que ha resistido siglos sin pedir nada a cambio.

Durante décadas, la tala industrial ha amenazado su existencia. Se ha destruido más de la mitad. Y aunque en 2026 un fallo judicial histórico reforzó la protección de sus áreas más valiosas, la presión económica sigue ahí, esperando cualquier resquicio para volver.

Pero estos bosques no son solo belleza: son uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, un escudo natural frente al cambio climático. Protegerlos es, en última instancia, protegernos a nosotros mismos.

Su conservación no puede ser un gesto aislado, sino una decisión colectiva. "Los bosques primarios de Alaska no necesitan que los admiremos desde lejos. Necesitan que los defendamos".

Desde la Casa de la Imagen piden ayuda a los ciudadanos para formar parte de este proyecto: difundiendo la campaña o convirtiéndote en mecenas, para que las generaciones futuras puedan seguir viendo estos bosques en toda su belleza y disfrutar de ellos tal como los conocemos hoy.

"Aún estamos a tiempo de asegurarles que puedan caminar bajo estos gigantes, escuchar el rumor del agua entre los cedros y ver a las águilas elevarse sobre un cielo limpio".

Datos del proyecto en: https://www.verkami.com/projects/43105-universo-bosque_alask...