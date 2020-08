Casi medio centenar de jóvenes en cuarentena en Alfaro, que ha tenido que cerrar espacios públicos ante incumplimientos

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi medio centenar de jóvenes - 47- se encuentran en cuarentena en Alfaro, tras dar positivo tres de ellos, después de las 'no fiestas' del municipio del pasado fin de semana. No obstante, el hecho de que alguno no esté guardando el confinamiento ha llevado al Consistorio alfareño a tener que cerrar algunos espacios públicos - polideportivos, parques infantiles o museos, entre otros-, según ha confirmado a Europa Press la concejala, Raquel Pedraja.

La edil ha señalado que las edades son dispares, yendo de los 19 años hasta los 24, aunque "también hay alguna cuadrilla de gente de 40". El problema viene que "alguno de los que tenían que estar confinados no lo están o incluso hay quien se ha ido hasta de vacaciones, una vez que la primera prueba le dio negativo, sin guardar por tanto el periodo, de entre diez y catorce días, de cuarentena hasta la segunda prueba".

Pedraja ha apuntado que la Policía Local "se encuentra dando vueltas por la ciudad advirtiendo por megafonía que la gente que ha tenido contacto estrecho con algún positivo debe guardar cuarentena y no puede salir a la calle".

Para concluir, la concejala alfareña ha apuntado que esta tarde iba a desarrollarse una reunión en la que "no descartamos tomar medidas más drásticas, como el cierre de cuartos".

Por su parte, desde el Gobierno riojano se ha indicado que Salud Pública y el Ayuntamiento de Alfaro "están en contacto permanente y es el Consistorio de esta localidad el que tiene la potestad de cerrar o no determinados servicios". Todas las decisiones adoptadas "se están tomando en perfecta sintonía y con el respaldo de Salud Pública", han reseñado.

Como en cualquier otro municipio, ha recordado el Gobierno, Salud Publica "está estudiando las cadenas de contactos de los positivos". En este momento, "no hay declarado ni notificado ningún brote en Alfaro al Ministerio de Sanidad", ha apostillado el Ejecutivo riojano