La Cata Popular de los Premios Ecovino 2026, el 5 de junio en el Parque Gallarza

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque Gallarza de Logroño acogerá el 5 de junio la celebración de la cata popular de los XVII Premios Ecovino, donde la ciudadanía podrá degustar algunos de los mejores vinos ecológicos del momento, premiados en el mayor concurso de vinos 'bio' de España.

La ciudadanía podrá comprobar la excelente calidad sensorial de algunos de los mejores vinos ecológicos del momento, recién premiados en la última edición del mayor concurso de vinos ecológicos de España.

Treinta y seis regiones vitícolas diferentes participaron en los XVII Premios Ecovino y un jurado compuesto por una treintena de jueces expertos, presidido por el profesor Antonio Tomás Palacios, valoró casi trescientas referencias, en la Universidad de La Rioja.

Participarán nueve bodegas premiadas en esta edición 2026: Bagordi, Cornelio Dinastía, Ostatu, Quaderna Via, Zuzarán, Crisve, La Disruptiva, Vico y Fincas de Azabache. El palmarés completo puede consultarse en www.premiosecovino.com.

El evento se celebrará el viernes 5 de junio en el céntrico Parque Gallarza de Logroño. Ya pueden adquirirse los tiques a través de la web www.premiosecovino.com, a 12euro en venta anticipada (15euro general, si quedasen tiques), que incluyen copa y 5 fichas para degustar los vinos galardonados.

Cultura Permanente agradece su confianza a las bodegas participantes y a la Universidad de La Rioja, así como al CPAER, el Consejo Reg. DOCa Rioja, Excell Ibérica, M. A. Silva, Laffort, Rivercap, La Alcoholera, Riojadhesivos, Global Gamavetro, Omnia Technologies, Ayuntamiento de Logroño y ESDIR.