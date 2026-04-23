Catedráticos y especialistas en lingüística internacionales abordarán el desarrollo de la IA y la oralidad del español

Archivo - Plaza del Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Global del Español (OGE), liderado por el Instituto Cervantes, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja, organizan el encuentro '¡Háblame, máquina! Oralidad e IA en español', que se celebrará en Logroño y San Millán de la Cogolla, del 27 al 29 de abril.

Este evento reunirá a catedráticos y especialistas en lingüística e ingeniería informática que analizarán los avances, las necesidades y la perspectiva de la Inteligencia Artificial (IA) en relación con la oralidad expresada en lengua española.

El encuentro se inaugurará el próximo lunes, 27 de abril, en Logroño, con la mesa redonda 'Máquinas que piensan, escriben... y hablan', moderada por el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, y que contará con la participación de Antonio Briz (Universitat de Valencia), Patricia Díaz (Universidad de la República - Uruguay) y Asunción Gómez (Real Academia Española).

Tras esta jornada inaugural, expertos en IA, lingüística e ingeniería informática, junto con profesionales de empresas que requieren herramientas en interacción oral, abordarán en tres mesas redondas, que se celebrarán en San Millán de la Cogolla, diversos aspectos y consecuencias de la interacción entre humanos y sistemas de inteligencia artificial desde una perspectiva lingüística.

En concreto, el 28 de abril se desarrollarán las mesas redondas 'Oralidad y arquitectura de los grandes modelos de la lengua', moderada por Verónica Verdes- Montenegro (Observatorio Global del Español); 'Las variedades del español hablado En IA', moderada por Héctor Álvarez Mella (Observatorio Global del Español) y 'Aplicaciones de la IA oral en la empresa', moderada por María José Candel (Instituto Cervantes).

Durante esta jornada también tendrá lugar la presentación del proyecto 'Corpus Oral del Español de La Rioja', por parte de su coordinador Manuel Amutio, y que se dedicará a la recopilación de lengua hablada real en español.

El tercer día del encuentro, el miércoles 29 de abril, San Millán de la Cogolla acogerá la exposición del proyecto 'LATAM-GPT', por parte de Alexandra García (CENIA - Chile), una iniciativa orientada a la creación de infraestructuras lingüísticas y tecnológicas para el español de América Latina.

El evento finalizará con la conferencia de clausura 'Las variedades del español en los corpus académicos', a cargo de Guillermo Rojo, catedrático de Lingüística española en la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la Real Academia Española.

OBSERVATORIO GLOBAL DEL ESPAÑOL.

El Observatorio Global del Español es un centro de investigación liderado por el Instituto Cervantes, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Tiene como fin primordial analizar la situación del español en el mundo, fundamentalmente en el ámbito de la demolingüística, así como fomentar el hispanismo y reforzar las identidades hispanohablantes, en su convivencia con otras lenguas y culturas, y con la atención al ámbito digital y a la economía de la lengua.

A través de distintas líneas de estudio, el Observatorio Global del Español proporciona una visión integral de la evolución del español a nivel global, contribuyendo al fortalecimiento de las lenguas y las culturas hispánicas en el mundo.

En concreto, analiza la población y migraciones, ya que la demografía lingüística es fundamental para el análisis de la situación de las lenguas del mundo, tanto en un nivel macrodemolingüístico (demografía de las grandes comunidades de hablantes) como microdemolingüístico (demografía de comunidades reducidas o grupos de hablantes en sociedades específicas).

Otra línea de estudio es la enseñanza y certificación, ya que buena parte del futuro del español tendrá que ver con su uso y su estudio como segunda lengua y como lengua extranjera, por lo que se hace necesario conocer con detalle el estado y la evolución de la enseñanza del español en todos sus aspectos, centros, niveles y geografías, tanto en entornos físicos, como virtuales, sin olvidar la organización y expedición de certificaciones.

El Observatorio Global del Español también estudia el uso del español en ámbitos sociales, culturales, profesionales o técnicos (medios de comunicación, sanidad, economía, diplomacia...), ya que presenta especificidades que merecen conocerse con el fin de potenciar su desarrollo y adecuar la lengua a cada uno de ellos.

Por último, también analiza las tecnologías del lenguaje, porque el futuro del español como lengua internacional está estrechamente ligado al desarrollo de tecnologías del lenguaje que posibiliten y potencien su empleo en la comunicación mediante recursos digitales, la traducción automática o las aplicaciones de la inteligencia artificial, entre otros campos.