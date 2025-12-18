CCOO advierte de que "la falta de personal en el CRMF de Lardero pone en riesgo la atención a personas con discapacidad"

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja critica "la situación límite" que vive el servicio de comedor y lavandería del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero "debido a la grave falta de personal".

Una situación -aseguran- "que afecta directamente a los usuarios del centro, personas con necesidades de atención especial y continuada".

Actualmente, según informa el sindicato, "el servicio cuenta con solo tres camareras y la gobernanta, cuando la 'RPT' establece ocho puestos".

"Esta carencia impide garantizar una atención adecuada en servicios básicos como la alimentación y la lavandería, esenciales para la dignidad, el bienestar emocional y el proceso de recuperación de los usuarios".

CCOO advierte de que "la falta de recursos puede derivar en graves riesgos psicosociales, como ansiedad, estrés o sensación de abandono, en un colectivo especialmente vulnerable".

Tras una reunión "sin soluciones concretas" por parte de la Dirección, CCOO exige "medidas inmediatas, incluida la cobertura urgente de la 'RPT' y la contratación de personal de refuerzo, para garantizar una atención digna y segura en el centro".