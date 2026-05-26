Archivo - Explanada frente al IES Cossío de Haro - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO apoya "la decisión de dimitir", del equipo directivo del IES Manuel Bartolomé Cossio de Haro. "Está dimisión, en bloque del equipo directivo, no demuestra otra cosa que la falta de inversión que está sufriendo la escuela pública riojana", ha señalado el sindicato en un comunicado.

En este caso, "se podría haber habilitado el antiguo edificio de la escuela infantil, para la construcción de aulas". "Ahora está derruida", han señalado.

Para el sindicato "es necesaria la construcción de nuevos edificios educativos públicos y la reforma de los existentes. En muy complejo, para los equipos directivos, el luchar para unas instalaciones y recursos dignos".

Desde CCOO, esperamos que "esta no sea la primera de otras muchas dimisiones, dada la falta de inversión en los centros públicos y en las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras de los mismos. Llamamos a toda la comunidad educativa de la escuela pública a que realice una defensa férrea de la misma".