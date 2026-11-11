CC.OO apunta a un seguimiento del 60% en Químicas, Textil y Calzado; y 65% en Metal y Vinícola

Piquete informativo en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Comisiones Obreras ha señalado los primeros datos apuntan a un seguimiento de más del 60 por ciento en Químicas, Textil-Piel y Calzado; y un 65 por ciento en Metal y Vinícola.

En nota de prensa, ha relatado cómo la Huelga General, convocada para hoy, 11 de noviembre, en toda España, "continúa desarrollándose con fuerza en todo el territorio riojano".

Ha destacado "una mayor incidencia en el sector Industrial, mientras que los Servicios se enmarcan en unos niveles establecidos por la administración, claramente abusivos".

Ha informado de que, durante el primer turno de la mañana, "ya se han podido constatar algunos datos observados también en el turno de noche".

Así, ha dicho, los primeros datos apuntan a un seguimiento de más del 60 por ciento en el sector de Químicas, Textil-Piel y Calzado, y un 65 por ciento en los sectores del Metal y el Vinícola.

Ha añadido que el sector de industrias cárnicas ha vuelto a mostrar un seguimiento superior al 65 por ciento durante su tercera jornada consecutiva de huelga, mostrando la determinación de las personas trabajadoras del sector.

En cuanto a los datos sobre Administraciones Públicas, las organizaciones convocantes han "constatado", ha dicho, "que los abusivos servicios mínimos establecidos, hasta un noventa por ciento en algunos de los casos, han impedido el libre ejercicio del derecho a huelga de la gran mayoría de las personas trabajadoras".

Por eso, ha indicado, "no es posible establecer una cuantificación fidedigna del seguimiento de la huelga en estos ámbitos".

Ha destacado, por otro lado, "la solidaridad ejercida por muchos pequeños autónomos que han decidido cerrar sus negocios en apoyo a los trabajadores por cuenta ajena y conscientes también de que los argumentos que han motivado la huelga afectan de forma directa a las personas autónomas".

ACCIÓN "VIOLENTA" DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

En este sentido, ha resaltado, tanto UGT, CCOO, CNT, CGT, como STE Rioja y Sindicato de Vivienda "manifiestan su satisfacción por los resultados que sigue cosechando la huelga general debido a la escasa afluencia de trabajadores a los polígonos industriales".

De igual forma, denuncian la acción violenta de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, a diferencia de las primeras horas de huelga, cuando se ha combinado el derecho al trabajo con el derecho a la huelga, han actuado de manera represiva durante la entrada del turno de mañana, llegando a practicar una detención.

"Una actuación del todo desproporcionada, ya que los piquetes informativos se han caracterizado en todo momento por ser totalmente pacíficos", ha dicho.

Las organizaciones sindicales instan a la ciudadanía a seguir secundando la jornada de huelga participando activamente en las concentraciones y movilizaciones previstas esta mañana en Logroño, así como en la manifestación que se celebrará esta tarde en Logroño, a las 18:00 horas, desde la Glorieta del Doctor Zubía.

En este sentido, llaman a toda la ciudadanía riojana a "llenar las calles con las justas reivindicaciones que han motivado la convocatoria de huelga: vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos".

"Cuatro elementos básicos para la construcción de una vida digna. UGT, CCOO, CNT, CGT, STE Rioja y Sindicato de Vivienda", ha finalizado.