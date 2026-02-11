CCOO se concentra por el fallecimiento de un trabajador tras sufrir un infarto en su trabajo y exige "más vigilancia" - CCOO LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO se ha concentrado este mediodía en Logroño para "expresar su más sincero pesar" por el fallecimiento de un trabajador del sector de la construcción, quien sufrió un infarto mientras desempeñaba su labor "y ha fallecido este lunes 9 de febrero, tras tres días hospitalizado".

Con este "trágico suceso", como recuerdan desde el sindicato, "La Rioja registra ya dos muertes en el puesto de trabajo en lo que va de año, una cifra alarmante que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención".

Señalan desde Comisiones que "el sector de la construcción es uno de los más castigados por la siniestralidad ya que hasta noviembre de 2025, en España hubo un total de 148 accidentes mortales".

Estas cifras "se enmarcan en un contexto nacional preocupante, donde de los 686 fallecimientos en el trabajos registrados en ese periodo, 245 se debieron a infartos o derrames cerebrales".

"Estos datos -recalcan- nos obligan a recordar que las patologías no traumáticas y los riesgos cardiovasculares también son riesgos laborales que las empresas deben prevenir con el máximo rigor. Los infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas se han consolidado como una de las principales causas de mortalidad laboral en España".

Para CCOO, "esta tendencia creciente no es una fatalidad del destino, sino un foco crítico de preocupación en materia de prevención de riesgos laborales".

Desde el sindicato, "vinculamos directamente estos accidentes a factores determinantes en el entorno de trabajo como lo son la presión excesiva y las cargas de trabajo inasumibles, una deficiente organización del trabajo o la exposición prolongada a riesgos psicosociales".

"Defendemos firmemente -aseguran- que la mayoría de estos episodios en el ámbito laboral no deben catalogarse como muertes naturales. Son, en gran medida, consecuencia de condiciones de trabajos deficientes y, por tanto, accidentes evitables mediante una gestión preventiva eficaz".

Por ello, reclaman "el reconocimiento automático de estos infartos como accidentes de trabajo cuando ocurren durante la jornada laboral, subrayando la responsabilidad empresarial en la gestión de los riesgos organizativos".

Para "frenar esta sangría", exigen "medidas urgentes y concretas, como son la evaluación obligatoria riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo para reducir el estrés y la carga mental, y un mayor control y contundencia por parte de la Inspección de Trabajo ante el incumplimiento de las medidas preventivas por parte de las empresas".

"Es imperativo que la prevención se aplique con rigor para evitar que más personas trabajadoras pierdan la vida por causas que pueden y deben ser vigiladas, hay que pasar de una prevención a una gestión real que proteja la salud física y mental de la clase trabajadora", finalizan.