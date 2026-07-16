CCOO critica que el Gobierno riojano "no garantiza una climatización adecuada en la Residencia de Mayores de Lardero"

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras La Rioja ha criticado este jueves "la insuficiente respuesta de la Consejería de Salud y Políticas Sociales ante la falta de una climatización adecuada en la Residencia de Personas Mayores de Lardero".

El sindicato, en una nota, recuerda que ha presentado un escrito "alertando de las elevadas temperaturas registradas en distintas habitaciones del centro durante las sucesivas olas de calor que se han producido, especialmente en las habitaciones de las plantas y en las de la planta de enfermería".

Sin embargo, afea que, pese a ello, "la Administración se ha limitado a remitir un informe elaborado por la propia residencia, sin anunciar inversiones, actuaciones concretas ni un calendario que garantice una solución definitiva".

La situación "resulta especialmente preocupante porque afecta a un centro que constituye el hogar de personas residentes, muchas de ellas de edad avanzada y con problemas de salud o movilidad, que permanecen gran parte del día en sus habitaciones y no pueden buscar espacios más frescos cuando las temperaturas se disparan".

En estas circunstancias, "mantener unas condiciones térmicas adecuadas no es una cuestión de comodidad, sino de protección de la salud", a lo que suman que "esta problemática también repercute en las condiciones de trabajo del personal".

Así, apunta que "los trabajadores encargados de la limpieza de las habitaciones han trasladado igualmente sus quejas por las elevadas temperaturas que soportan durante el desarrollo de su jornada, lo que dificulta el desempeño de sus funciones y evidencia que el problema afecta de forma generalizada al centro".

CCOO considera "incomprensible que un edificio destinado al cuidado y atención de personas residentes entre ello ancianos presente peores condiciones térmicas que muchos edificios administrativos de la propia Comunidad Autónoma".

Y afirman que "si es necesario garantizar unas condiciones ambientales adecuadas en los centros de trabajo, con mayor motivo debe hacerse en un centro residencial donde las personas viven las veinticuatro horas del día".

El sindicato considera "la respuesta de la Administración claramente insuficiente al no contemplar medidas concretas que eviten que esta situación vuelva a repetirse y sin anunciar un programa claro de inversiones para climatizar dicho centro".

Por ello, CCOO FSC La Rioja exige "la climatización de todas las habitaciones de la residencia, la adopción de medidas provisionales eficaces mientras se ejecutan las inversiones necesarias y la publicación de un calendario de actuaciones que permita conocer cuándo se resolverá definitivamente este problema".

Como concluyen desde la central sindical, "garantizar unas condiciones térmicas adecuadas en el hogar de las personas residentes es una cuestión de salud, dignidad y responsabilidad pública".