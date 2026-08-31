CCOO critica que "la mala gestión" del SERIS "lastra la sanidad pública y golpea a centros modernos como La Guindalera"

LOGROÑO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSS-CCOO) en La Rioja critica "que los problemas del SERIS no se limitan a los centros de salud más antiguos: también en los más modernos se detectan carencias de personal, consultas sin uso y una organización deficiente que está lastrando la calidad de la atención sanitaria pública".

El sindicato señala que, desde hace tiempo, está haciendo un seguimiento del estado de cada centro de salud y que, en el caso del Centro de Salud de La Guindalera, ha constatado "una mala gestión que no se explica por falta de espacio, ya que el centro dispone de superficie suficiente, pero sí por falta de personal y por decisiones organizativas que dejan consultas sin uso".

"CONSULTAS MONTADAS Y SIN USAR"

Según CCOO, en el Centro de Salud de La Guindalera existe al menos una consulta montada de medicina y otra de enfermería "que llevan sin utilizarse desde su puesta en marcha, a pesar de la presión asistencial de la zona".

A esto se suma -asegura el sindicato- la presencia de consultas de odontología e higiene bucodental "igualmente montadas y sin dar servicio, mientras el Gobierno de La Rioja publicita campañas electorales como la unidad dental itinerante para personas mayores en residencias, una medida que el sindicato valora pero que contrasta con tener consultas fijas cerradas en un centro con alta demanda".

"Nos parece muy bien que se ponga en marcha una unidad dental itinerante para mayores, pero no entendemos por qué en La Guindalera hay consultas de odontología e higienista montadas y sin uso desde hace mucho tiempo. Da la sensación de que en campaña electoral todo suma donde hay más votos, pero luego hay recursos infrautilizados en centros con listas de espera y cupos desbordados", ha declarado el sindicato.

"CUPOS INSOSTENIBLES Y SOBRECARGA DE TODO EL EQUIPO"

El sindicato subraya que el Centro de Salud de La Guindalera lleva abierto desde 2013 y que, desde entonces, la zona residencial no ha dejado de crecer, sin que se haya aumentado proporcionalmente la plantilla médica. "Esto ha derivado en cupos por médico que rozan los 1.700 pacientes, con el cupo más bajo en torno a 1.650, lo que convertiría a este centro en uno de los que más pacientes tiene por facultativo en la red".

En comparación, otros centros de la ciudad presentan cupos sensiblemente menores: en Los Labradores algunos médicos rondan los 1.350-1.400 pacientes, y en Siete Infantes, un centro más moderno, los cupos se sitúan alrededor de 1.500, con un máximo cercano a 1.569.

A estos casi 1.700 pacientes por médico en La Guindalera hay que sumar la atención a nueve residencias adscritas al centro, lo que agrava aún más la carga de trabajo.

"Estamos ante cupos insostenibles. Hay profesionales facultativos que rozan los 1.700 pacientes, cuando en otros centros de la ciudad la diferencia puede ser de 200 o 300 pacientes menos. Esto dificulta ofrecer una atención de calidad y pone en riesgo la salud laboral del propio equipo", señala CCOO.

"Esta sobrecarga no afecta solo al personal médico". Según el sindicato, también existe "sobrecarga en los puestos de gestión y servicios, especialmente en administrativos y administrativas, debido al aumento de pacientes en la zona y a la falta de médicos, lo que repercute en todo el equipo".

A ello se suma la gestión de tarjetas sanitarias, que añade tareas adicionales a unos puestos ya saturados.

Exigen plantilla suficiente para cupos sostenibles. CCOO exige al SERIS y al Gobierno de La Rioja "una revisión inmediata de la plantilla en La Guindalera, con más médicos, enfermeras y personal administrativo, la reducción de cupos a niveles sostenibles y la puesta en uso efectivo de todas las consultas, junto a la dotación de mobiliario básico en oficinas administrativas".

El sindicato reclama "un plan global que evite que las inversiones publicitadas por el Gobierno de La rioja se queden en gestos sin abordar la falta de personal de una carente organización equitativa".