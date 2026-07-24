CC.OO denuncia el despido de varias trabajadoras de ARPA Autismo Rioja "como represalia sindical"

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado el despido disciplinario de varias trabajadoras de ARPA Autismo Rioja "como represalia sindical" y como "mensaje de miedo" al resto de la plantilla.

En nota de prensa, el sindicato ha dado a conocer unos despidos que coinciden, ha dicho, con los intentos de las trabajadoras "de organizar una candidatura por Comisiones Obreras para presentarse a las elecciones sindicales y constituir un comité de empresa".

Se trata de hechos, ha relatado, que se producen en una empresa "que ya ha atravesado anteriormente situaciones de conflictividad laboral y que, lejos de apostar por el diálogo y el respeto a los derechos de la plantilla, vuelve a adoptar medidas que podrían tener un evidente carácter represivo y antisindical".

Para CCOO, "resulta especialmente preocupante que las trabajadoras afectadas hayan sido expedientadas precisamente cuando estaban ejerciendo su legítimo derecho a organizarse colectivamente y a participar en un proceso de elecciones sindicales".

"La coincidencia es demasiado grave para pasarla por alto", ha dicho señalando que "se permite apreciar indicios de que los expedientes disciplinarios podrían estar relacionados con su actividad sindical".

El sindicato considera que la apertura de estos expedientes no sólo afecta a las trabajadoras, dado que también "envía un mensaje de miedo al resto de la plantilla".

Con ésto, ha señalado, la empresa quiere trasladar que "quien se organice, reclame sus derechos o intente formar una candidatura puede ser la siguiente persona expedientada, especialmente si se posicionan con determinados sindicatos como Comisiones".

El sindicato ha resaltado que "la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y comprende el derecho de las personas trabajadoras a organizarse, promover candidaturas, participar en elecciones sindicales y elegir libremente a sus representantes, sin sufrir amenazas, sanciones, discriminaciones o represalias empresariales".

Un caso, ha indicado, "que recuerda demasiado a lo ocurrido en Salsa Rica hace apenas unos días". A su juicio, "resulta especialmente preocupante que se conviertan en costumbre estas prácticas antisindicales por parte de las empresas".

Comisiones Obreras ha exigido a ARPA Autismo Rioja la retirada inmediata de los expedientes disciplinarios abiertos contra las trabajadoras; y el cese de cualquier actuación que pueda suponer una represalia o una injerencia en el proceso electoral.

Junto a esto, el respeto absoluto al derecho de la plantilla a organizarse y elegir libremente a sus representantes; y la apertura de una vía de diálogo que permita resolver el conflicto sin vulnerar derechos fundamentales.