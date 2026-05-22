Atención en CCOO a inmigrantes con duda en proceso de regularización - CCOO

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO destaca la "necesidad de ayuda" que se están encontrando con los inmigrantes en el proceso de regularización, cuyo plazo concluye el 30 de junio. En un comunicado, han señalado que "somos muchas las entidades que estamos trabajando y colaborando para que esta regularización en España pueda llevarse a cabo en el plazo establecido".

No obstante, han señalado que "para que sea efectiva de verdad, necesitamos que la Administración tenga capacidad de respuesta y eso incluye reforzar con personal suficiente en todas las oficinas de extranjería, y no solo para esta regularización, sino de manera continuada para lo que necesita un presupuesto estable".

"Si no, esta falta de medios se traducirá en derechos vulnerados y en un sistema que no cumple su función. Es urgente una integración laboral de verdad, por lo que es necesario reforzar los cimientos operativos", ha destacado el sindicato.

Han recordado que en CCOO, más de 200 sindicalistas "están atendiendo en todo el país de manera presencial y telemática, a todas las personas inmigrantes que necesitan regularizar su situación administrativa mediante esta tramitación con las oficinas de extranjería, mediante cita previa, a través de la página web www.regularizacion.ccoo.es y de manera totalmente gratuita". En La Rioja, la atención presencial con CCOO, previa cita, se realiza en la sede de CCOO en Pío XII, 33, 3º planta.

Este es un procedimiento necesario que "evidencia la situación de un buen número de personas migrantes, hombres, mujeres, niños, familias, que, hasta ahora, conviven en nuestra sociedad, pero como ciudadanos de segunda, en condiciones de desprotección y expuestos a la explotación y a la precariedad de vivir sin papeles".

CCOO ha recordado que "los procesos de regularización extraordinarios como éste, recordemos que no es el primero, han sido impulsados tanto por PP como por PSOE, han traído muchas cosas buenas a la sociedad y la economía española".

Para el sindicato, "pueden verse dos prioridades distintas, pero totalmente compatibles como los derechos humanos con los que hay que dotar a todas estas personas que viven y trabajan con nosotras y la necesidad de seguir incrementando las cifras de cotizantes para mantener el estado del bienestar".

"Esta tramitación despierta distintas sensaciones", han señalado que serán "negativas para los contratadores esclavistas, que ahora tendrán que jugar con las mismas reglas que el resto de la sociedad y contratar, asegurar y cotizar".

Además, han apuntado que "también hay sensaciones muy positivas entre la gente de bien que ve como a sus vecinas les puede mejorar su vida diaria quitándoles el miedo de ir sin papeles". Las personas migrantes que "demuestran su agradecimiento por ayudarles a mejorar su situación, viendo con ilusión otra forma de vivir y trabajar como ciudadanos y ciudadanas con derechos", ha concluido.