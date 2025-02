CCOO Enseñanza exige "condiciones laborales dignas" para trabajadores pisos protección menores gestionadas por Diagrama

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de La Rioja "pone voz a las trabajadoras y trabajadores de los pisos de protección de menores en La Rioja (LEZA, JUBERA, CIDACOS Y ALHAMA). Seguimos señalando la situación insostenible que se sufre día a día en el sector de Protección y Reforma Juvenil".

Desde el sindicato explican que "la falta de personal, debido a las pésimas condiciones laborales provoca una rotación constante y una sobrecarga insoportable para quienes permanecen en sus puestos, afectando directamente a la calidad del servicio público y, lo más preocupante, al bienestar de los menores".

FECCOO "ha denunciado varios pliegos de condiciones recientemente presentados por la Consejería de Salud y Políticas Sociales porque no sólo no se solucionan los problemas de los pliegos en vigor, sino que los agrava. Se han ampliado plazas sin garantizar el cumplimiento del convenio colectivo, sin exigir las titulaciones adecuadas y sin mejorar las condiciones de los profesionales en activo".

Ante ello: "Nos preguntamos, ¿cómo se pretende garantizar unas condiciones laborales dignas para quienes trabajan con menores en situación de vulnerabilidad?. Además, la falta de recursos personales hace que las nuevas incorporaciones sean discontinuas y se produzcan de manera precipitada para salir del paso".

Con esta forma de proceder, "el nuevo personal no cuenta con suficiente formación, que resulta necesaria para poder desempeñar sus funciones. Todo ello conlleva a una acción desorganizada que a su vez sobrecarga a las compañeras y compañeros que se ven obligados a cumplir con sus intervenciones educativas a la vez que forman a los nuevos compañeros".

Además, prosiguen: "¿Para cuándo unos pliegos consensuados, estudiados y debatidos con las plantillas, que son las que luego padecerán las condiciones que se desarrollan en los mismos?. La paciencia y espera que nos pide la Administración a las personas trabajadoras del sector está llevando a dimisiones de compañeras y compañeros, a solicitudes de excedencias y a constantes bajas médicas en la plantilla de los distintos pisos de protección de menores de La Rioja".

"La realidad es que el sector enfrenta una crisis alarmante por la falta de profesionales dispuestos a trabajar bajo estas condiciones. En lugar de abordar el problema con soluciones reales, no se revisan los pliegos vigentes y los nuevos pliegos abren la puerta al intrusismo laboral, permitiendo la incorporación de perfiles que no cumplen con los requisitos establecidos en el convenio. Esto no solo degrada la calidad del servicio, sino que pone en peligro la atención especializada que estos menores necesitan y merecen", lamentan desde el sindicato.

Así las cosas exigen medidas urgentes que garanticen:

Condiciones laborales dignas.

Personal suficiente para cubrir el servicio sin sobrecarga. Respeto a las titulaciones exigidas para garantizar una atención adecuada.

Un compromiso firme para evitar la precarización del sector.

"No podemos permitir que la falta de soluciones siga poniendo en riesgo tanto la estabilidad de los profesionales como el bienestar de los menores bajo protección. Hacemos un llamamiento a las administraciones competentes para que rectifiquen esta situación y tomen medidas inmediatas en defensa de los derechos de trabajadores y menores", finalizan.